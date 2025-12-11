सलमान खान की फिल्म किक 2 में विलेन की भूमिका में नजर आएंगा ये सुपरस्टार

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म किक जो 2014 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में सलमान खान(Salman Khan) के साथ जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) अहम रोल में थी। फिल्म में रणदीप हुडा भी नजर आए थे। तो वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने विलेन का किरदार प्ले किया था। फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। तो वही सलमान खान ने बिग बॉस के फिनाले में किक 2 (Kick 2) पर अपडेट दिया था। अब जाकर फिल्म की कास्ट पर अपडेट आना शुरू हो गया है।

किक 2 में विलेन के रोल में नजर आएंगे ये एक्टर

सलमान खान (Salman Khan) ने बिग बॉस 19 के फिनाले पर किक 2 (Kick 2)के बारे में आधिकारिक घोषणा की थी। तो वही बिग बॉस 19 के फिनाले में किक 2 (Kick 2 ) में सलमान खान, स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे को भी कास्ट करने की बात थी। जिसके बाद ये कन्फर्म हो गया है। तो वही साउथ फिल्म से उन्नी मुकुदन भी किक 2 (Kick 2) का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसी भी खबरें आईं थीं। सलमान खान की फिल्म किक का सीक्वल बनेगा। तो वही अब सलमान खान की फिल्म किक 2(Kick 2) के विलेन पर अपडेट आया है।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो, धुरंधर मूवी में अपनी भूमिका के लिए दर्शकों के बीच काफी ज्यादा चर्चा में हैं। हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। तो वही आने वाले समय में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की झोली में कई सारी फिल्में गिरी हैं। अब जाकर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का नाम सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म Kick2 के साथ जुड़ रहा है। अक्षय कुमार (Akshaye kumar) जैसे पावरहाउस परफॉर्मर Kick 2 की कास्ट में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो इस फ्रेंचाइजी में अपनी तेज इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस लाएगा। फैंस यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि उनका कैरेक्टर क्या ट्विस्ट लाता है, विलेन, मास्टरमाइंड, या कुछ ऐसा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के साथ, KICK 2 के लिए हाइप अलग ही लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक फिल्म के निर्माताओं की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।