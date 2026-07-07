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इस SUV में सनरूफ, 6 एयरबैग और ADAS, साथ ही मिल रही 2.15 लाख रुपये की बंपर छूट, फैमिली के लिए बेस्ट

Honda Elevate ने भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना ली है। अपने स्पेसियस केबिन, रिलायबल परफॉर्मेंस और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाने वाली ये SUV जुलाई 2026 में खास डिस्काउंट्स के साथ उपलब्ध है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। Honda Elevate ने भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना ली है। अपने स्पेसियस केबिन, रिलायबल परफॉर्मेंस और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाने वाली ये SUV जुलाई 2026 में खास डिस्काउंट्स के साथ उपलब्ध है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Honda Elevate पर कुल 2.15 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर्स और लो फाइनेंसिंग रेट्स शामिल हैं। ये ऑफर्स खासकर VX और ZX वेरिएंट्स पर ज्यादा आकर्षक हैं, जो ज्यादातर खरीदारों की पसंद होते हैं।

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Honda Elevate की ये डील्स

मिड-साइज SUV सेगमेंट में कंपटीशन को और तेज करती हैं, जहां Creta, Seltos और Grand Vitara जैसी गाड़ियां पहले से मौजूद हैं। जुलाई 2026 में ये डिस्काउंट्स नए मॉडल ईयर की शुरुआत और इन्वेंटरी क्लियरेंस का हिस्सा है। अगर आप एक फैमिली SUV खोज रहे हैं जो स्टाइल, कम्फर्ट और सेफ्टी का पूरा पैकेज दे, तो ये मौका हाथ से न जाने दें। डीलरशिप पर विजिट करके या आधिकारिक वेबसाइट चेक करके लेटेस्ट ऑफर्स कन्फर्म कर लें, क्योंकि ये ऑफर्स स्टॉक और लोकेशन के आधार पर बदल सकते हैं। आइए साथ में इसकी डिजाइन से लेकर इंजन-माइलेज डिटेल पर एक नज़र डालते हैं।

डिज़ाइन और इंटीरियर

Honda Elevate का डिज़ाइन बोल्ड और मॉडर्न है, जो इसे सेगमेंट में अलग पहचान देता है. 4312 mm लंबाई, 1790 mm चौड़ाई और 1650 mm ऊंचाई के साथ ये SUV रोड पर मजबूत प्रेजेंस दिखाती है। फ्रंट में क्रोम एक्सेंट के साथ LED हेडलैंप्स, स्पोर्टी ग्रिल और स्कल्प्टेड बोनेट इसे आकर्षक बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में 16 या 17 इंच के अलॉय व्हील्स, क्लीन लाइन्स और रूफ रेल्स (टॉप वेरिएंट्स में) मिलते हैं। रियर में LED टेललैंप्स और शार्प शोल्डर लाइन्स SUV को प्रीमियम लुक देते हैं। ADV एडिशन में ब्लैक क्लैडिंग, स्किड प्लेट्स और रूफ रेल्स के साथ ज्यादा रग्ड अपील है, जबकि ZX ब्लैक एडिशन ऑल-ब्लैक थीम पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है। 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस खराब सड़कों पर भी कॉन्फिडेंस देता है।

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इसका इंटीरियर स्पेसियस और प्रीमियम है। 2650 mm व्हीलबेस की वजह से पीछे की सीट पर भी भरपूर लेग रूम और हेड रूम मिलता है। हाई-क्वालिटी मैटेरियल्स, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड और लेदरेट सीट्स (VX और ऊपर) कम्फर्ट बढ़ाते हैं। 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सेंट्रल पोजीशन पर है, जो क्रिस्प ग्राफिक्स और आसान यूज ऑफर करता है। डुअल-टोन थीम, एम्बियंट लाइटिंग और अच्छी बिल्ड क्वालिटी केबिन को लग्जरी फील देती है। 458 लीटर का बड़ा बूट स्पेस फैमिली ट्रिप्स के लिए काफी है। रियर AC वेंट्स, सनरूफ और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स लॉन्ग ड्राइव्स को आरामदायक बनाते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

Honda Elevate फीचर्स से भरपूर है। टॉप वेरिएंट्स में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले सपोर्ट के साथ बड़ा टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और सिंगल पेन सनरूफ मिलता है। Honda Sensing ADAS (ZX में) जैसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन वॉच कैमरा, कोलिजन मिटिगेशन और रोड डिपार्चर मिटिगेशन ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। मल्टी-एंगल रियर कैमरा, पावर विंडोज और कीलेस एंट्री स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ बेहतरीन है।

सेफ्टी Honda Elevate की सबसे बड़ी ताकत है। इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं। Honda ACE बॉडी स्ट्रक्चर, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। ZX वेरिएंट में एडवांस्ड ADAS फीचर्स अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं। 5-स्टार JNCAP रेटिंग Elevate को सेगमेंट में सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक बनाती है।

इंजन और माइलेज

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Elevate में 1.5 लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन है, जो 121 PS पावर और 145 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 6-स्पीड मैनुअल या CVT ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध ये इंजन स्मूद, रिफाइंड और रेस्पॉन्सिव है। शहर और हाईवे दोनों पर अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ARAI माइलेज MT में 15.31 kmpl और CVT में 16.92 kmpl है। रियल-वर्ल्ड में 14-15 kmpl आसानी से मिल जाते हैं। 40 लीटर फ्यूल टैंक के साथ ये SUV लॉन्ग ड्राइव्स के लिए परफेक्ट है।

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