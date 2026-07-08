08 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोग आज अनावश्यक खर्च से बचें, जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन?

08 जुलाई 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन तुला राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज बुद्धिमत्ता और वाणी से सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

कर्क – आज मानसिक तनाव कम होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। अनावश्यक खर्च से बचें।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कन्या – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। निवेश सोच-समझकर करें।

वृश्चिक – आज कार्य में सफलता मिलेगी। विरोधी शांत रहेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वाहन सावधानी से चलाएं।

धनु – आज नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी।

मकर – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

मीन – आज धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। यात्रा शुभ रहेगी।

आज का उपाय: –

भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र की 108 बार जप करें। इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और बुद्धि एवं सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होगा।