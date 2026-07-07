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Video : विराट कोहली जैसे दिखने वाले युवक ने लखनऊ के मॉल में प्रैंक कर खरीदारों और सुरक्षा गार्डों को बनाया मूर्ख! सेल्फी के लिए दौड़े लोग

Virat Kohli prank at a Lucknow mall : भारत महान बल्लेबाज विराट कोहली के दुनियाभर में फैंस हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन, उनकी इस लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए एक युवक ने लखनऊ के मॉल में लोगों को मूर्ख बनाया। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक क्रिएटर, जो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जैसा दिखता है। उसने भोले-भाले लोगों के साथ प्रैंक किया और वह आलोचनाओं का शिकार हो गया।

By Abhimanyu 
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Virat Kohli prank at a Lucknow mall : भारत महान बल्लेबाज विराट कोहली के दुनियाभर में फैंस हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन, उनकी इस लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए एक युवक ने लखनऊ के मॉल में लोगों को मूर्ख बनाया। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक क्रिएटर, जो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जैसा दिखता है। उसने भोले-भाले लोगों के साथ प्रैंक किया और वह आलोचनाओं का शिकार हो गया।

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कार्तिक शर्मा नाम के सोशल मीडिया पर एक क्रिएटर, जो बिल्कुल विराट कोहली का हमशक्ल लगता है। एक प्रैंक वीडियो में उसे एक शॉपिंग मॉल में इस क्रिकेटर की नकल करते हुए देखा गया, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं। इस प्रैंक की वजह से सैकड़ों लोगों को लगा कि उन्होंने असल में उस मशहूर क्रिकेटर को देख लिया है। ऑनलाइन कोहली जैसा दिखने के लिए मशहूर कार्तिक शर्मा ने 6 जुलाई को इंस्टाग्राम पर इस स्टंट का वीडियो शेयर किया।

माना जा रहा है कि यह क्लिप लखनऊ के लुलु मॉल में शूट की गई थी। इसमें लोग उनकी तरफ भागते हुए दिख रहे हैं, जो सेल्फी लेने और उस व्यक्ति की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं, जिसे वे भारत का पूर्व कप्तान समझ रहे थे। इस रोल को असली जैसा दिखाने के लिए, शर्मा ने कोहली के खास लुक को बहुत बारीकी से तैयार किया। हेयरस्टाइल और दाढ़ी से लेकर टैटू और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जर्सी तक, उन्होंने यह पक्का किया कि वे बिल्कुल उस क्रिकेटर जैसे दिखें।

वीडियो की शुरुआत शर्मा के BMW में मॉल पहुँचने से होती है, जिसके साथ चार बॉडीगार्ड भी थे। कुछ ही देर में, उत्सुक खरीदार उनके आस-पास जमा हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे कोहली को देख रहे हैं। जैसे-जैसे वह मॉल में आगे बढ़ते गए, भीड़ बढ़ती गई। कई लोग अपना काम छोड़कर उनके पीछे हो लिए, जबकि कुछ लोग अलग-अलग मंज़िलों की बालकनी से झुककर उस कथित क्रिकेट स्टार को बेहतर ढंग से देखने की कोशिश करने लगे।

इस मज़ाक ने सिर्फ़ खरीदारों को ही नहीं, बल्कि मॉल के सुरक्षाकर्मियों को भी धोखा दिया। वीडियो के अनुसार, मॉल के सुरक्षाकर्मी भी यह मान बैठे कि शर्मा ही विराट कोहली हैं और उन्हें मॉल के अंदर ले जाने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब सुरक्षा गार्ड अपनी तय जगह छोड़कर उनके साथ हो लिए। फुटेज में गार्ड और उनके साथ रखे गए बॉडीगार्ड बढ़ती भीड़ को संभालने की कोशिश करते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे और भी लोग जुड़ते जा रहे थे। क्लिप के अनुसार, मॉल के सिक्योरिटी गार्ड भी इस हरकत से धोखा खा गए।

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शर्मा का दावा है कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी तय जगह छोड़कर उन्हें मॉल में घुमाने लगे और भीड़ को संभालने में मदद करने लगे। कुछ ही मिनटों में, दर्जनों लोग उनके पीछे चलने लगे, जबकि सिक्योरिटी स्टाफ और बॉडीगार्ड हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। यह हंगामा जल्द ही मॉल की कई मंजिलों पर फैल गया; लोग रेलिंग और बालकनी पर जमा होकर उस आदमी की एक झलक पाने की कोशिश करने लगे जिसे वे कोहली समझ रहे थे। जहाँ कई लोगों को यह स्टंट मज़ेदार लगा, वहीं कुछ लोगों ने इसके संभावित नतीजों पर चिंता जताई। आलोचकों का कहना था कि इस प्रैंक ने सिक्योरिटी गार्ड्स को उनके असली काम से हटाकर और सार्वजनिक जगह पर भीड़ जमा करके सुरक्षा का अनावश्यक जोखिम पैदा किया।

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