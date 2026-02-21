‘आरोपियों ने नेपाल में हुए प्रोटेस्ट जैसा ही विरोध प्रदर्शन किया…’ दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 5 दिन की कस्टडी मांगी

New Delhi : भारत मंडपम में AI समिट में अपने विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मांगी है और कोर्ट का ऑर्डर रिज़र्व है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा कि पांच दिन की कस्टडी क्यों चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि गहरी साज़िश है, दूसरे आरोपी मौके से भाग गए, और सही जांच के लिए कस्टडी चाहिए। आरोपी के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं था। अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। प्रॉसिक्यूशन ने बेल अर्जी का विरोध किया।

दिल्ली पुलिस ने रिमांड मांगते हुए कहा कि आरोपियों ने नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन जैसा ही विरोध प्रदर्शन किया था। यह देश को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की साज़िश थी। कस्टडी और बेल अर्जी पर ऑर्डर रिज़र्व है।

बता दें कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भारत मंडपम में प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘PM is Compromised’ के नारे लगाए। जिस समय यह विरोध प्रदर्शन हुआ, उस समय समिट में देश-विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बैनर-पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और परिसर से बाहर निकाला।