  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ‘आरोपियों ने नेपाल में हुए प्रोटेस्ट जैसा ही विरोध प्रदर्शन किया…’ दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 5 दिन की कस्टडी मांगी

‘आरोपियों ने नेपाल में हुए प्रोटेस्ट जैसा ही विरोध प्रदर्शन किया…’ दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 5 दिन की कस्टडी मांगी

New Delhi : भारत मंडपम में AI समिट में अपने विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मांगी है और कोर्ट का ऑर्डर रिज़र्व है।

By Abhimanyu 
Updated Date

New Delhi : भारत मंडपम में AI समिट में अपने विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार इंडियन यूथ कांग्रेस नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मांगी है और कोर्ट का ऑर्डर रिज़र्व है।

पढ़ें :- 'वो फिर से सरेंडर कर देंगे...' राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

पटियाला हाउस कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा कि पांच दिन की कस्टडी क्यों चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि गहरी साज़िश है, दूसरे आरोपी मौके से भाग गए, और सही जांच के लिए कस्टडी चाहिए। आरोपी के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं था। अर्नेश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। प्रॉसिक्यूशन ने बेल अर्जी का विरोध किया।

दिल्ली पुलिस ने रिमांड मांगते हुए कहा कि आरोपियों ने नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन जैसा ही विरोध प्रदर्शन किया था। यह देश को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की साज़िश थी। कस्टडी और बेल अर्जी पर ऑर्डर रिज़र्व है।

बता दें कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भारत मंडपम में प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘PM is Compromised’ के नारे लगाए। जिस समय यह विरोध प्रदर्शन हुआ, उस समय समिट में देश-विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बैनर-पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और परिसर से बाहर निकाला।

पढ़ें :- Delhi Accident : नाबालिग ने रील बनाने के लिए दौड़ाई स्कॉर्पियो, बाइक सवार की ली जान, मां ने लगाई इंसाफ की गुहार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पति का प्राईवेट पार्ट दबा कर पत्नी ने कर दी हत्या, हमेंशा मायके पैसे भेजने का बनाती थी दबाव, पुलिस ने हिरासत में लिया

पति का प्राईवेट पार्ट दबा कर पत्नी ने कर दी हत्या, हमेंशा...

अभिनेता रणवीर सिंह से मांगी गई 20 लाख रुपए की फिरौती, क्राइम ब्रांच ने जारी किया लुक आउट सर्कुलर

अभिनेता रणवीर सिंह से मांगी गई 20 लाख रुपए की फिरौती, क्राइम...

​ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा पहुंचे भारत, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने किया स्वागत

​ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा पहुंचे भारत, पीएम मोदी...

रमजान महीने में सस्ती खजूर को मंहगे खजूर के डिब्बो में पैक कर बेच रहे है फल कारोबारी, जीएसटी विभाग को लगा रहे है चूना

रमजान महीने में सस्ती खजूर को मंहगे खजूर के डिब्बो में पैक...

VIDEO: 47 सालों बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन, प्रोमो आया सामने, जाने कब होगी फिल्म होगी रिलीज

VIDEO: 47 सालों बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे सुपरस्टार...

भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये कैसे करता है काम

भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये...