  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ़…सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार

जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ़…सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को महागठबंधन पर बड़ा निशाना साधाते हुए कहा कि, INDI गठबंधन के अपने तीन और बंदर आ गए हैं: पप्पू, टप्पू और अप्पू...वहीं, अब इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। ​उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को महागठबंधन पर बड़ा निशाना साधाते हुए कहा कि, INDI गठबंधन के अपने तीन और बंदर आ गए हैं: पप्पू, टप्पू और अप्पू…वहीं, अब इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि, जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ़ बंदर नज़र आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिये जाएं
तो अलग नज़र भी नहीं आते हैं!

पढ़ें :- RJD हो या कांग्रेस इनकी पहचान विनाश से है, इनका विकास से दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं: पीएम मोदी

दरअसल, मुख्यमंत्री ने कहा कि, आपने गांधी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा… आज, INDI गठबंधन के अपने तीन और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता… टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। ये तीन बंदर परिवार के माफिया को बहला-फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

पढ़ें :- भ्रष्टाचार का भाईचारा निभानेवाले ये भूल गये कि भाजपा किसी की सगी नहीं...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

इन लोगों ने बिहार में जाति को जाति से लड़ाया, बंदूक और पिस्तौल से इन्होंने बिहार की पूरी व्यवस्था को कलंकित कर दिया। ये वही लोग हैं जो आपको जाति के आधार पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ़...सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार

जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ़...सीएम योगी के बयान...

IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिलने से थी परेशान

IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी...

Ayodhya News : डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार, नौ नवंबर से होगा अयोध्या प्रीमियर लीग का आयोजन

Ayodhya News : डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार, नौ नवंबर...

सरकारी जमीन पर डॉ. मंजेश राठी का बन रहा अवैध अस्पताल, क्या सो रहा है मुरादाबाद प्रशासन?

सरकारी जमीन पर डॉ. मंजेश राठी का बन रहा अवैध अस्पताल, क्या...

UP SIR : यूपी पंचायत चुनाव से पहले EC का बड़ा एक्शन, वोटर लिस्ट से हट सकते हैं 50 लाख फर्जी नाम

UP SIR : यूपी पंचायत चुनाव से पहले EC का बड़ा एक्शन,...

NAUTANWA:बचपन स्कूल में बच्चों ने सीखे गुरु नानक देव जी के जीवन मूल्य

NAUTANWA:बचपन स्कूल में बच्चों ने सीखे गुरु नानक देव जी के जीवन...