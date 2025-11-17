  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं…आजम खान और अब्दुल्ला आजम के मामले में बोले अखिलेश यादव

सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं…आजम खान और अब्दुल्ला आजम के मामले में बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें फिर बढ़नी शुरू हो गयी हैं। रिहाई के अभी 55 दिन ही हुए थे कि सोमवार दोपहर अदालत ने उन्हें और उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैनकार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें फिर बढ़नी शुरू हो गयी हैं। रिहाई के अभी 55 दिन ही हुए थे कि सोमवार दोपहर अदालत ने उन्हें और उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैनकार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही, दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के तुरंत बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

पढ़ें :- बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा: केशव मौर्य

आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हुई सजा के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो ख़ुद एक दिन क़ुदरत के फ़ैसले की गिरफ़्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब, सब देख रहे हैं।

बता दें कि, सपा नेता आजम खान को इससे पहले 23 सितंबर 2025 को जमानत पर जेल से रिहा किया गया था। उनकी रिहाई को अभी दो महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि यह बड़ा फैसला सामने आ गया। अब पिता-पुत्र दोनों को फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए सपा नेता आजम खान केवल 55 दिन ही खुली हवा में रह पाए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं...आजम खान और अब्दुल्ला आजम के मामले में बोले अखिलेश यादव

सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर...

जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और किसका करेंगे...रोहिणी आचार्य मामले में डॉ. प्रियंका मौर्य ने लालू परिवार को घेरा

जो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो और...

सरदार पटेल जयंती पर भाजपाइयों की विशाल पदयात्रा,तैयारियों को लेकर सोनौली में हुई महत्वपूर्ण बैठक

सरदार पटेल जयंती पर भाजपाइयों की विशाल पदयात्रा,तैयारियों को लेकर सोनौली में...

बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा: केशव मौर्य

बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी, अब...

आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला और उनको MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला...

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में अहम योगदान देना होना चाहिए : सीएम योगी

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और...