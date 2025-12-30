Viral Video : तीन बदमाशों ने गलत जगह पंगा ले लिया, फिर जो हुआ उसे जरा आप भी देखिए

सोशल मीडिया पर आय दिन नए नए वीडियो वायरल रहते है. सभी की फीड पर उनकी पसंद के मुताबिक कंटेंट आते हैं और उन सभी कंटेंट के अलावा वायरल पोस्ट भी आते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। आईये जानते हैं उस वीडियो में क्या है

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि तीन नकाबपोश बदमाश हाथ में बंदूक लिए एक दुकान पर आए हुए हैं और उन्होंने दुकान से पैसा या फिर सामान लूट लिया है। इसके बाद वो लोगों को बंदूक दिखाते हुए वहां से निकलने वाले हैं। एक बाइक पर बैठ जाता है। उसके बाद दूसरा और फिर तीसर भी बैठ जाता है। इस दौरान वो बंदूक लहराते रहते हैं ताकी लोग दूर ही रहे। तभी एक शख्स पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है और फिर देखते ही देखते सभी लोग उन्हें लपेट लेते हैं। आगे क्या हुआ ये हिस्सा नहीं दिखा लेकिन जितना हिस्सा था को खूब वायरल हो रहा है.

यहां देखें वायरल वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स प्लेटफॉर्म पर @Just_Raghvi नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, ‘गलत जगह पंगा ले लिया।’ वीडियो को देखने के बाद लोगों ने भी अपना रिक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा- अब नहीं बचने वाले हैं। दूसरे यूजर ने लिखा- पकड़े गए गुरु। तीसरे यूजर ने लिखा- सही हुआ इनके साथ।