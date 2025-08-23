भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई

नई दिल्ली। भारत के लोगों का लोकप्रिय ऐप टिकटॉक फिर से वापस अगया। आज से 5 साल पहले लोग इस टिकटाक के दिवाने थे। हर कोई बस जब देखो तब रील बनाते दिखते रहते। कई बार तो रील के चच्कर में लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। यह टिकटॉक भारत में पिछले पांच सालों से बंद है। सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब इतने सालों बाद फिर से टिकटॉक अगया है। बतादें कि अब भारत से टिकटॉक से बैन हट गया। अब लोग टिककॉक पर भी वीडियो बना सकेंगे।

सोशल मीडिया में इस समय यूजर का मानना है कि टिकटॉक की आधिकारिक वेबसाइट भारत में फिर से खुल रही है। लोगों को लग रहा है कि अब रील की तरह टिकटॉक पर भी उन्हें वीडियो बनाने का अवसर मिलेंगा। बताते चले कि कोरोना के समय लोगों पर टिकटॉक का जादू खूब छाया हुआ था। मगर चीन संग विवाद के बाद इसे बैन कर दिया गया था। टिकटॉक में बैन क्यो लगा इस पर भी गौर कराते है कि इस पर बैन का सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के आधार पर यह फैसला लिया था। सरकार ने जून 2020 में भारत सरकार ने गलवान घाटी में भारत-चीन सैन्य टकराव के बाद टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। उस समय भारत टिकटॉक का सबसे बड़ा विदेशी बाजार था। अब फिर से टिकटॉक ने अपनी जगह लोगों के दिल में बना लिया। और अब दोनों सरकारे भी दोस्ती के मूड पर हैं। आपका अपना लोकप्रिय साथी टिकटॉक फिर से आपके साथ फिर जम कर बनायें रील।​है कि

नोट—फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, “भारत सरकार ने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं दिया है। इस तरह की खबरें झूठी और भ्रामक हैं।” सच यह है कि टिकटॉक ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है।