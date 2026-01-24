'टीम इंडिया से जीतने के लिए 300 रन बनाने होंगे...' दूसरे टी20आई में हार के बाद बोले न्यूजीलैंड के कप्तान

  1. हिन्दी समाचार
IND vs NZ 2nd T20I Highlights : न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन ने भारत को सीरीज में 2-0 की मज़बूत बढ़त दिला दी है। पहले मैच में टीम ने जहां 238 रनों का विशाल स्कोर किया था तो दूसरे मैच में टीम ने 15.2 ओवर में 209 रन का सफल रनचेज़ कर दिया। ये रनचेज़ ऐसे वक्त में हुआ जब भारत ने महज 6 रनों पर अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिये थे। वहीं, दूसरे टी20आई में हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर का एक बयान भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ के लिए काफी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- मैंने खुद से पूछा- क्या मैं फिर टीम इंडिया की जर्सी पहन सकता हूं या नहीं? ईशान किशन ने अपने कमबैक पर कही दिल छूने वाली बात

दरअसल, रायपुर में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर से सवाल किया गया कि भारत के कितना स्कोर डिफेंड करने के लिए काफी होगा? इस पर सेंटनर ने हंसते हुए कहा, ‘मुझे लगता है 300… जब आप ऐसी टीम के सामने आते हैं जो बहुत अच्छी विकेट पर लंबी बैटिंग करती है, तो भारत इसी तरह से आया है – पहली गेंद से ही इरादे के साथ। मुझे लगता है कि हर बैट्समैन को छूट मिली हुई है। हमारे लिए, यह है कि हम जहां भी हो सके, दबाव बनाने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ, हम यह भी जानते हैं कि हमें शायद थोड़ा और जोर लगाना होगा, यह जानते हुए कि 200 या 210 अब काफी नहीं हैं।”

बता दें कि भारत ने 200 से ज़्यादा के टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा (28) गेंदें बाकी रहते जीत हासिल की। इसके अलावा, टीम की ओर से चेज़ किया गया 209 का स्कोर, दो विकेट गिरने के बाद छह या उससे कम रन पर रहते हुए सफलतापूर्वक चेज़ किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है, आईसीसी के किसी पूर्ण सदस्य टीम की ओर से। इससे पहले 2023 में रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 194 (4/2 से 194) रनचेज़ किया था।

