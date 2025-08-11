यूपी के इस गांव में जाने के लिये लेना होता पुलिस की अनुमति

  1. हिन्दी समाचार
मथुरा । दोस्तों आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां जाने के लिये आपको पुलिस की अनुमति लेली पड़े। जी हा आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बतायेंगे जहां जाने के लिये पहले पुलिस से कहना पड़ेगा। वैसे हमारा देश गांवों का देश कहलाता है। आज भी गांव सभी को प्रिय होते हैं, और देश में कोई शहर या गांव ऐसे नहीं हो जहां जाने के लिये पुलिस से मांग करनी पड़े वहां जाने के लिये। पर हम आज आप को इस गांव के बारे में बतायेंगे।

यह गांव उत्तर प्रदेश में  मथुरा जिले का हथिया गांव है जहां जाने के लिये पुलिस से पहले permission लेना पड़ता है। इसकी एक वजह है जो बहुत ही खतरनाक है। यहां जाने के लिये पुलिस से अनुमति लेना जरुरी इसलिये है ताकि आप सुरक्षित रहें और आप का धन भी सुरक्षित रहे। इस गांव को चोरों और ठगों का गांव कहा जाता है। इस गांव में पुलिस के पूछे बिना कोई भी गांव के अन्दर नहीं जा सकता। इसके लिये पुलिस ने एक बोर्ड लगा रखा है। ताकि लोग पढ़ कर न जायें और जिसको जाना है ​तो पुलिस से पहले पूछे अगर पुलिस कहे तभी वह अन्दर जा सकते हैं।

