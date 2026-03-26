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Healthy Eyes Superfoods : आंखों को स्वस्थ रखने और रोशनी बढ़ाने के लिए इन सुपरफूड्स को बनाएं डाइट का हिस्सा , इन्फेक्शन का खतरा भी करते हैं कम 

आजकल खराब लाइफस्टाइल और बढ़ते डिजिटल प्रभाव के कारण आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। आँखों के लिए ज़रूरी विटामिन कोई महँगी गोलियाँ नहीं हैं; ये अक्सर वही बेहतरीन सब्जियाँ होती हैं जिन्हें आप हर रोज़ अपने खाने में शामिल करते हैं।

By अनूप कुमार 
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Healthy Eyes Superfoods : आजकल खराब लाइफस्टाइल और बढ़ते डिजिटल प्रभाव के कारण आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। आँखों के लिए ज़रूरी विटामिन कोई महँगी गोलियाँ नहीं हैं; ये अक्सर वही बेहतरीन सब्जियाँ होती हैं जिन्हें आप हर रोज़ अपने खाने में शामिल करते हैं। ये खाद्य पदार्थ चुपचाप, हर एक भोजन के साथ, आपकी आँखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।  विटामिन A, C, E और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल और सब्जियां आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसी प्रकार कुछ खास फल और सब्जियां आंखों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।

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कुछ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट उम्र बढ़ने के साथ होने वाली आँखों की बीमारियों, जैसे कि ‘मैक्युलर डीजेनरेशन’ (दृष्टि-पटल का क्षरण) या मोतियाबिंद से बचाने में मदद करते हैं। दूसरी ओर, कुछ अन्य पोषक तत्व रात में अच्छी तरह देखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, आँखों की थकान को कम करते हैं, और आँखों के ऊतकों (tissues) को स्वस्थ बनाए रखते हैं। अपनी नज़र को स्वाभाविक रूप से बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप महँगे सप्लीमेंट्स खरीदने या मुश्किल व्यायाम करने के बजाय, आँखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी सब्जियों का सेवन करें।

अपनी आँखों की रोशनी बचाने, रात में देखने की क्षमता बेहतर बनाने और इन्फेक्शन का खतरा कम करने के लिए वहीं, सब्जियों में गाजर, पालक, शकरकंद, शिमला मिर्च और ब्रोकली को डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी है। इन सब्जियों में ल्युटिन और ज़ियाजैंथिन जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों की रेटिना को सुरक्षित रखते हैं।

इन पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफ़ूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें: पत्तेदार हरी सब्ज़ियाँ (पालक, केल), नारंगी रंग की सब्ज़ियाँ (गाजर, शकरकंद), ओमेगा-3 से भरपूर फैटी मछली (सैल्मन, टूना), खट्टे फल (संतरे, नींबू), अंडे, नट्स (बादाम) और बीज; ये सभी विटामिन A, C, E, ज़िंक और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं।

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