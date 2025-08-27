आज गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद, त्यौहारों में स्टॉक मार्केट में इतनी रहेंगी छुट्टियां

नई दिल्ली। आज बंद रहेगा शेयर बाजार। त्यौहारों और पर्वो में बन्द रहता है स्टॉक मार्केट। आज गणेश चतुर्थी है यह महाराष्ट्र का बड़ा पर्व है। आज गणेश चतुर्थी मौके पर घरेलू शेयर बाजार में छुट्टी है। आज स्टॉक मार्केट में कोई कारोबार नहीं होगा। वहीं कमोडिटी मार्केट में आज मॉर्निंग सेशन में गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहेगी, पर शाम के सेशन में कमोडिटी मार्केट में सामान्य कारोबार होता रहेगा। कमोडिटी मार्केट में शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक कमोडिटी ट्रेडिंग होती रहेगी। इस दौरान तमाम कमोडिटीज में सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी। स्टॉक मार्केट में कल 28 अगस्त से सामान्य कारोबार शुरू होगा। इसी तरह कमोडिटी मार्केट में भी कल से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन में कारोबार की शुरुआत हो जाएगी। कल ही बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और मिडकैप निफ्टी जैसे एनएसई के डेरिवेटिव्स कांट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी होगी। इसके साथ ही स्टॉक्स के भी मंथली डेरिवेटिव्स कांट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी कल ही होगी। शेयर बाजार की छुट्टियों की बात की जाये तो इन पर्वो में स्टॉक मार्केट में कोई करोबार नहीं होगा। इन पर्वो की छुट्टी डेट इस तहर बताई गई है।

शेयर बाजार की छुट्टी की डेट

गणेश चतुर्थी के बाद महात्मा गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर 2 अक्टूबर को भी स्टॉक मार्केट में कारोबार नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में 21 तारीख को दिवाली और लक्ष्मी पूजन के मौके पर छुट्टी रहेगी। हालांकि इस दिन एक निश्चित समय के लिए परंपरागत रूप से होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग की जाएगी। इसके अगले दिन ही 22 अक्टूबर को बली प्रतिपदा की छुट्टी रहेगी। वहीं नवंबर में 5 तारीख को गुरु पूरब की छुट्टी होगी, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। इन छुट्टियों के अलावा करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद की भी छुट्टी रहेगी।