Toyota Fortuner Leader Edition : भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडीसन लॉन्च , जानें कीमत और दमदार इंजन

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर का नया और अपडेटेड वर्जन 2025 Fortuner Leader लीडर एडीसन पेश किया है। इस नए संस्करण में डिज़ाइन और सुविधाओं में सुधार किया गया है ताकि एसयूवी को और अधिक स्पोर्टी और प्रीमियम पहचान मिल सके।टोयोटा का दावा है कि नया Fortuner Leader Edition भारतीय SUV सेगमेंट में लग्जरी स्टैंडर्ड को नए स्तर पर ले जाएगा।

टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडीसन मैनुअल और ऑटोमैटिक 4×2 दोनों वेरिएंट में उपलब्ध, इसमें 2.8-लीटर डीजल इंजन लगा है। अक्टूबर 2025 के दूसरे हफ्ते में बुकिंग शुरू होगी

एक्सटीरियर अपडेट

2025 Fortuner Leader Edition का लुक पहले से ज्यादा डायनामिक और बोल्ड बनाया गया है। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, Sporty bumper spoiler और ब्लैक डुअल-टोन रूफ दिया गया है। साथ ही SUV में ब्लैक ग्लॉसी अलॉय व्हील्स, Chrome Garnish और बोनट पर खास “Leader” एम्ब्लेम भी देखने को मिलता है। यह एडिशन चार कलर ऑप्शन एटीट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, pearl white और सिल्वर में उपलब्ध होगा, जो इसे एक Premium Look प्रदान करते हैं।

इंजन

लीडर एडिशन में स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर रेंज वाला ही 2.8-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है। 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध, यह डीज़ल इंजन 201 बीएचपी और 500 एनएम तक का टॉर्क उत्पन्न करता है।