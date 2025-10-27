Toyota ‘Baby’ Land Cruiser : टोयोटा ने पेश की शक्तिशाली इंजन के साथ ‘बेबी’ लैंड क्रूजर , जानें पॉवर और फीचर्स

  1. हिन्दी समाचार
पावर और फीचर्स के लिए जाने जाने वाली टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में कॉम्पैक्ट SUV लैंड क्रूजर FJ को पेश किया है। इस नई SUV को "बेबी लैंड क्रूज़र" कहा जा रहा है क्योंकि अपने छोटे डिजाइन के बावजूद, यह वही दमदार ऑफ-रोड परफॉर्मेंस (Powerful off-road performance) देती है जो लैंड क्रूज़र सीरीज़ की खासियत है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Toyota ‘Baby’ Land Cruiser :  पावर और फीचर्स के लिए जाने जाने वाली टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में कॉम्पैक्ट SUV लैंड क्रूजर FJ को पेश किया है। इस नई SUV को “बेबी लैंड क्रूज़र” कहा जा रहा है क्योंकि अपने छोटे डिजाइन के बावजूद, यह वही दमदार ऑफ-रोड परफॉर्मेंस (Powerful off-road performance) देती है जो लैंड क्रूज़र सीरीज़ की खासियत है। इसका ग्लोबल डेब्यू जापान मोबिलिटी एक्सपो 2025 (Japan Mobility Expo 2025) में होगा और कंपनी इसे 2026 के मध्य तक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आइए इस गाड़ी के फीचर्स पर नजर डालते हैं।

Land Cruiser FJ को खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो ऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं। वहीं इंटीरियर की बात करें तो अंदर का डिजाइन ड्राइवर की सुविधा और कंट्रोल पर बेस्ड है। इसका हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट पैनल (Horizontal Instrument Panel) ड्राइवर को वाहन का झुकाव या बैलेंस आसानी से समझने में मदद करता है। FJ की लंबाई 4,575mm, चौड़ाई 1,855mm और ऊंचाई 1,960mm है। इसमें 5-सीटर लेआउट दिया गया है. इसका व्हीलबेस Land Cruiser 250 से 270mm छोटा रखा गया है, जिससे इसका टर्निंग रेडियस मात्र 5.5 मीटर है- यानी शहर की सड़कों पर भी इसे आसानी से चलाया जा सकेगा।

नई Land Cruiser FJ 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (2TR-FE) से लैस है, जो 163 बीएचपी की पावर और 246 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आता है।

फिलहाल कंपनी ने भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत में तेजी से बढ़ते SUV मार्केट को देखते हुए, लैंड क्रूजर FJ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता

