Toyota Mini Fortuner : टोयोटा मिनी फॉर्च्यूनर इस तारीख को होने जा रही लॉन्च,  जानें कीमत और फीचर्स

टोयोटा मोटर कंपनी जल्द ही लैंड क्रूजर एफजे बाजार में पेश करने जा रही है। यह एक नई कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर होने वाली है।

Toyota Mini Fortuner : टोयोटा मोटर कंपनी जल्द ही लैंड क्रूजर एफजे बाजार में पेश करने जा रही है। यह एक नई कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर होने वाली है। इसी गाड़ी को Mini Fortuner नाम दिया जा रहा है। दरअसल, जापानी मैगजीन मैगएक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अक्टूबर को 21 अक्टूबर को पेश किया जा सकता है, जिसे 2025 के जापान मोबिलिटी शो से पहले प्रोलॉग इवेंट में पेश किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो टोयोटा FJ क्रूजर की एक्स-शोरूम कीमत भारत में 20 लाख से 27 लाख के बीच हो सकती है

डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो इसका  लुक रफ-टफ और बॉक्सी होगा।
FJ नाम का मतलब है 1951 में लॉन्च हुए ऐतिहासिक FJ40 मॉडल को Tribute देना, जो टोयोटा का पहला 4×4 वाहन था। ये नया मॉडल इंटरनली प्रोजेक्ट 500D के नाम से डेवलप किया गया है और इसे खासतौर पर डेवलपिंग मार्केट्स जैसे भारत, थाईलैंड और अन्य एशियाई देशों के लिए डिजाइन किया गया है।

नए प्लांट में असेंबल
रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका प्रोडक्शन थाईलैंड के बन फो प्लांट में होगा, जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हब के रूप में काम करेगा। भारत में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) इसे छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) के नए प्लांट में असेंबल कर सकती है। इसे फॉर्च्यूनर से नीचे पोजिशन किया जाएगा।

पावर
परफॉर्मेंस के मामले में FJ क्रूजर के भारतीय वर्जन में 2.7 लीटर 2TR-FE नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 161 बीएचपी की पावर और 246 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा. इस इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा और यह फुल-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आएगा

