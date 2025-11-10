  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Toyota Robotic Chair : टोयोटा ने पेश की अनोखी “वॉकिंग चेयर” , आपको बैठाएगी और चल देगी

फ्यूचर मोबिलिटी अब केवल पहियों तक सीमित नहीं रही। टोयोटा ने टोक्यो में आयोजित जापान मोबिलिटी शो 2025 में एक innovative मोबिलिटी डिवाइस प्रस्तुत किया है - चार पैरों वाली "वॉक मी" रोबोटिक कुर्सी, जो केवल 30 सेकंड में चल सकती है

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Actor Dulquer Land Rover Defender : अभिनेता दुलकर सलमान ने खरीदा लैंडरोवर डिफेंडर का सबसे ब्रूटल पावर एडिशन, जानें पावर और स्पीड
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
