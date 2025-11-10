Toyota Robotic Chair : टोयोटा ने पेश की अनोखी “वॉकिंग चेयर” , आपको बैठाएगी और चल देगी

फ्यूचर मोबिलिटी अब केवल पहियों तक सीमित नहीं रही। टोयोटा ने टोक्यो में आयोजित जापान मोबिलिटी शो 2025 में एक innovative मोबिलिटी डिवाइस प्रस्तुत किया है – चार पैरों वाली “वॉक मी” रोबोटिक कुर्सी, जो केवल 30 सेकंड में चल सकती है, सीढ़ियां चढ़ सकती है और छोटे आकार में मुड़ सकती है। टोयोटा के कॉन्सेप्ट तकनीकी कल्पना की सीमाओं को तोड़ता है। कंपनी का कहना है कि, यह तकनीक जानवरों की चाल से प्रेरित है

“वॉक मी” को सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इसमें दो पहियों की बजाय चार एकीकृत रोबोटिक “पैर” हैं। प्रत्येक पैर स्वतंत्र रूप से झुक सकता है, चढ़ सकता है और संतुलन बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जीवित जीवों की गति होती है। ये पैर बजरी, सीढ़ियों और असमान सतहों पर तरल गति प्रदान करते हैं, साथ ही उपयोगकर्ता की स्थिरता बनाए रखते हैं।

अधिकतम आराम के लिए, पैरों को मुलायम सामग्री से ढका गया है, जबकि सेंसर और LiDAR बाधाओं, सीढ़ियों और अन्य landforms का पता लगाने के लिए परिवेश को स्कैन करते हैं। यह बुद्धिमान प्रणाली स्थिरता सुनिश्चित करती है और सड़क पर किसी वस्तु से टकराने की स्थिति में तुरंत रुकने की सुविधा प्रदान करती है।

Walk Me का सीट डिज़ाइन पूरी तरह यूजर-सेंट्रिक है. इसका बैकरेस्ट रीढ़ की हड्डी के अनुरूप मुड़ता है, और साइड हैंडल्स से मैन्युअल कंट्रोल दिया गया है। हैंडल घुमाकर दिशा बदली जा सकती है या बटन दबाकर चेयर को आगे-पीछे किया जा सकता है।