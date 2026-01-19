  1. हिन्दी समाचार
सोनौली में ई-रिक्शा व टैक्सियों की मनमानी पर व्यापारियों का विस्फोट,पुलिस ने कसी लगाम

सोनौली में ई-रिक्शा व टैक्सियों की मनमानी पर व्यापारियों का विस्फोट, पुलिस ने कसी लगाम

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सोनौली कस्बे में ई-रिक्शा और प्राइवेट टैक्सियों की अव्यवस्थित पार्किंग और दुकानों के सामने सवारी भरने से दिनोंदिन बढ़ती जाम की समस्या को लेकर व्यापारियों ने तीखा विरोध जताया है। सोमवार को व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल सोनौली कोतवाली पहुंचा और यातायात अव्यवस्था से उत्पन्न परेशानियों की विस्तृत जानकारी पुलिस को दी।

व्यापारियों ने कहा कि कस्बे में ई-रिक्शा और निजी टैक्सियां बिना किसी निर्धारित व्यवस्था के दुकानों के ठीक सामने खड़ी हो जाती हैं, जिससे ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत होती है। उनकी आड़ी-तिरछी पार्किंग से मुख्य बाजार में आयेदिन जाम लगता है, जिससे व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

शिकायत सुनने के बाद कोतवाली प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि कल से सभी ई-रिक्शा केवल टेंपो स्टैंड के पास ही खड़ी होंगी और कस्बे के भीतर सवारी भरने पर पूरी तरह रोक रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी प्राइवेट वाहन कस्बे के अंदर सवारी नहीं भरेगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान चौकी प्रभारी गौरव यादव, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष बबलू सिंह, सुभाष जायसवाल, रामानंद रौनियार, विजय रौनियर, सपा नेता बैजू यादव, कृपा शंकर मद्देशिया, रुपेश अग्रवाल, सरदार विक्की सिंह, राज नायक, राजू पटवा, शम्भू जायसवाल, नीरज जायसवाल, दीपक गौड़, प्रदीप नायक, गुरु मद्देशिया सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

