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Traditional Winter Superfoods : सर्दियों में खाएं गर्म तासीर वाले पारंपरिक सुपरफूड्स , पाचन में सीधे तौर पर करते हैं मदद

सर्दी के महीनों में गर्म तासीर वाले पारंपरिक सुपरफूड्स का सेवन करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। पाचन क्रिया तेज होती है और मौसमी बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Traditional Winter Superfoods : सर्दी के महीनों में गर्म तासीर वाले पारंपरिक सुपरफूड्स का सेवन करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। पाचन क्रिया तेज होती है और मौसमी बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आयुर्वेद जैसी प्राचीन आहार परंपराओं के अनुसार, प्राकृतिक रूप से गर्मी उत्पन्न करने वाले तत्वों का चुनाव करने से शरीर में संरचनात्मक गर्माहट बनी रहती है और ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है।

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बाजरा
सर्दियों का एक बहुत ही पौष्टिक मुख्य आहार, जो प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। इसकी तासीर गर्म होती है और यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देता है। आप इसे रोटी या गर्म दलिये के रूप में खा सकते हैं।

मक्का
विटामिन B6 और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर मक्का, गर्म अवस्था में खाने पर शरीर के अंदर एक बेहतरीन इंसुलेटर (गर्मी बनाए रखने वाला तत्व) का काम करता है।

तिल (Sesame Seeds)
ये छोटे-छोटे बीज हेल्दी फैट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ये पाचन में सीधे तौर पर मदद करते हैं और शरीर की गर्मी बनाए रखने में सहायक होते हैं।

गुड़ (Jaggery)
यह बिना रिफाइन की गई एक पारंपरिक शर्करा है, जिसमें आयरन और जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। यह शरीर के अंदर तुरंत गर्मी पैदा करता है और रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। सर्दियों में तिल के लड्डू जैसी पारंपरिक चीजें बनाने के लिए इसे तिल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें।

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गोंद (एडिबल गम)

बबूल या अन्य पेड़ों से मिलने वाली प्राकृतिक गोंद सर्दियों का एक मुख्य सुपरफूड है। यह प्रसव के बाद महिलाओं के लिए और सर्दियों में जोड़ों की मजबूती के लिए रामबाण मानी जाती है।

उपयोग
देसी घी में भूनकर गोंद के लड्डू या पंजीरी बनाई जाती है।

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