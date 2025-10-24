आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा: बस में लगी भीषण आग, 20 यात्रियों की मौत, कई घायल

  1. हिन्दी समाचार
आंध्र प्रदेश के कुरनूल के चिन्नातेकुर के पास एक निजी बस में बाइक से टक्कर के बाद आग लग गई। बस में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई।जिससे इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई।

By शिव मौर्या 
Updated Date

कुरनूल: आंध्र प्रदेश के कुरनूल के चिन्नातेकुर के पास एक निजी बस में बाइक से टक्कर के बाद आग लग गई। बस में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई।जिससे इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और बताया कि मरने वालों में बाइक सवार एक व्यक्ति भी शामिल है। हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है।

बताया जा रहा है कि, हैदराबाद जा रही बस में हादसे के दौरान करीब 41 लोग सवार थे। तभी बस और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक बस के नीचे आ गयी और इसके ईंधन टैंक का ढक्कन खुल गया जिससे आग लग गई। वहीं, 19 यात्री, दो बच्चे और दो चालक इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाजा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

कुरनूल के जिला कलेक्टर डॉ ए सिरी ने बताया, यह दुर्घटना सुबह 3 से 3:10 बजे के बीच हुई जब बस एक बाइक से टकरा गई, जिससे ईंधन रिसाव हुआ और आग लग गई। 41 यात्रियों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी 20 में से 11 के शवों की अब तक पहचान हो पाई है। बाकी की पहचान के प्रयास जारी हैं।

