  3. ‘किस-किस को प्यार करूं 2’ का ट्रेलर रिलीज, तीन पत्नियों के चक्कर में उलझे कपिल शर्मा

कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma)  की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' (Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2) की रिलीज का दर्शकों को काफी इंतजार है। इससे पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma)  की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ (Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2) की रिलीज का दर्शकों को काफी इंतजार है। इससे पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं’ (Kis Kis Ko Pyaar Karoon) का सीक्वल है। आइए जानते हैं ट्रेलर में क्या है?

View this post on Instagram

 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

