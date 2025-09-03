मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी के इशारों पर यूपी में होने जा रहे CMO के ट्रांसफर, देखिए संभावित नाम?

लखनऊ। NRHM के घोटालेबाज मुकेश श्रीवास्तव और उसके साथी अंकित चौधरी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को अपने इशारों पर चला रहे हैं। इनके इशारों पर ही ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर कई बड़े काम स्वास्थ्य विभाग में हो रहे हैं। अब CMO ट्रांसफर में इनके करीबी डॉक्टरों को प्रमुख जिलों में तैनाती मिलने जा रही है। कहा जा रहा है कि, आज ही CMO के ट्रांसफर होने हैं, जिसमें इनके करीबी और दागी डॉक्टरों को जिलों की कमान मिलने जा रही है।

सूत्रों की माने तो बुधवार यानी आज शाम तक कई जिलों में CMO की तैनाती होनी है। CMO के ट्रांसफर से पहले पर्दाफाश न्यूज के हाथ मुकेश और अंकित चौधरी के करीबी डॉक्टरों की लिस्ट लगी है, जिन्हें वो CMO बनावा रहे हैं। सूत्रों की माने सत्ता के गलियारों समेत अन्य जगहों पर चर्चा है कि, एटा में डॉ. राजेंद्र, रामपुर में डॉ. सुकेश गुप्ता, कुशीनगर में डॉ. चंद्र प्रकाश, आजमगढ़ में डॉ. नन्कू राम, मथुरा में डॉ. राकेश कुमार और हरदोई में डॉ भावनाथ पांडेय को CMO बनाया जा रहा है।

ये सभी डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी के करीबी हैं और इनके ही इशारों पर काम करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि, आखिर NRHM के घोटालेबाज मुकेश श्रीवास्तव और उसके करीबियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या NRHM के आरोपी अब स्वास्थ्य विभाग चलाएंगे? या कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए मुकेश और अंकित जैसे लोगों का साथ दे रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के हर काम में मुकेश की दखलअंदाजी

बता दें कि, यूपी स्वास्थ्य विभाग के हर काम में पिछले कई सालों से मुकेश की दखलअंदाजी जारी है। NRHM के घोटाले में फंसने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में उसका ​सिक्का चल रहा है और कई अधिकारी उसकी मदद भी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब मुकेश ने अंकित चौधरी जैसे लोगों को मोहरा बनाकर काम शुरू कर दिया है।