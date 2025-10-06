  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Travel : सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए ये देश है आपके लिए बेस्ट , प्राकृतिक खूबसूरती ढेरों एक्सपीरिएंस देते हैं

Travel : सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए ये देश है आपके लिए बेस्ट , प्राकृतिक खूबसूरती ढेरों एक्सपीरिएंस देते हैं

शांत और ताजगी से भरा ये देश आपके सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए बेस्ट है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती से नया एक्सपीरिएंस मिलता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Travel :  शांत और ताजगी से भरा ये देश आपके सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए बेस्ट है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती से नया एक्सपीरिएंस मिलता है। यहां न तो भीड़भाड़ है आर न ही शोरगुल। हम आपको वेटिकन सिटी (Vatican City ) के बारे में बता रहे है। इस शहर का आकार सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर है। ये रोम के बीचों-बीच बसा एक स्वतंत्र राज्य है और रोमन कैथोलिक चर्च (Roman Catholic Church) का धार्मिक व प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। यहां लगभग 800 लोग रहते हैं। यहां की सिस्टिन चैपल की फेमस छत, वेटिकन म्यूजियम और सेंट पीटर बेसिलिका काफी फेमस जगह है।

पढ़ें :- Citroen New SUV Aircross X :  सिट्रोन की नई एसयूवी एयरक्रॉस एक्स लॉन्च , जानिए कीमत और सेफ्टी रेटिंग

मोनाको (Monaco)
मोनाको पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल मात्र दो वर्ग किलोमीटर है। यह फ्रांस और भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) के बीच बसा ये देश अपने खूबसूरती और शाही लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। यहां पर आप प्रिंस पैलेस, ऐतिहासिक मोनाको-विले (Historic Monaco-Ville), समुद्र किनारे बने शानदार बगीचे और नीले समुद्र पर घूम सकते हैं।

नीयू (Niue)
नीयू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा कोरल आईलैंड है, जिसे प्यार से “द रॉक” भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 260 वर्ग किलोमीटर है और यहां करीब 1400 लोग रहते हैं। समुद्र तल से ऊंचा होने के कारण यह द्वीप अन्य आईलैंड से अलग दिखाई देता है। नीयू न्यूजीलैंड से लगभग 2400 मील उत्तर-पूर्व और टोंगा के पास बसा हुआ है।

 

पढ़ें :- Winter Herbs : आने वाला हैं ठंड का मौसम  , ये जड़ी बूटियां सेहत को चुस्त- दुरुस्त बनाती है
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Travel : सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए ये देश है आपके लिए बेस्ट , प्राकृतिक खूबसूरती ढेरों एक्सपीरिएंस देते हैं

Travel : सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए ये देश है आपके...

Citroen New SUV Aircross X :  सिट्रोन की नई एसयूवी एयरक्रॉस एक्स लॉन्च , जानिए कीमत और सेफ्टी रेटिंग

Citroen New SUV Aircross X :  सिट्रोन की नई एसयूवी एयरक्रॉस एक्स...

Winter Herbs : आने वाला हैं ठंड का मौसम  , ये जड़ी बूटियां सेहत को चुस्त- दुरुस्त बनाती है

Winter Herbs : आने वाला हैं ठंड का मौसम  , ये जड़ी...

सोनम वांगचुक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा- गांधीवाद का पालन करने वाले पर ही लगा दिया एनएसए

सोनम वांगचुक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा-...

बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी तीस हजार तक की सरकारी नौकरी, जल्द करे आवेदन

बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी तीस हजार तक की सरकारी नौकरी, जल्द...

Spider removal tips : इस  स्प्रे से घर में लगी मकड़ियों का जालों का हो सकता है सफाया , आप भी आजमाएं

Spider removal tips : इस  स्प्रे से घर में लगी मकड़ियों का...