Trick to Make Round and One Size Roti: गोल गोल रोटी बनाने में आपके छूट जाते हैं पसीने, तो इन ट्रिक को फॉलों करें, बनेगी एकदम गोल और फूली रोटियां

Trick to Make Round and One Size Roti: कई लोगों को इस दिक्कत होती हैं कि उनकी रोटियां कभी गोल नहीं बनती या फिर एक साइज की नहीं बनती हैं। किसी का आकार चौकोर तो किसी का तिकोना या फिर भारत के नक्शे की तरह बन जाती हैं। आज हम आपकी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रिक लाएं है जिन्हे फॉलों करके आप भी गोल गोल एक साइज की फूली फूली रोटी (Make Round and One Size Roti) बना सकते हैं।

गोल गोल और एक साइज की रोटी (Make Round and One Size Roti) बनाने के लिए आप आटे की लोई को सूखे आटा लगाकर हाथों के मदद से दबा दबा कर से गोल गोल घुमाते हुए चकला पर रखकर घुमाते रहे। हाथों की मदद से दबाते हुए घुमाते हुए रोटी का साइज बढ़ाते जाए। जब ये बड़े साइज का हो जाए तो बेलन से एक से दो बार हल्के हाथ से दबाकर बराबर कर लें। रोटियां एकदम गोल बनेंगी।

इसके अलावा अगर आपकी रोटियां गोल और एक साइज की नहीं बनती हैं तो चकले पर लोई को दबाकर रखे और किसी भी आकार में रोटियों को बड़े आकार में बेल लें। अब किसी प्लेट की हेल्प से इसे गोल शेप दे दें।

इसके लिए आप एक प्लेट को उल्टा करके रोटी पर रखें और कस कर दबा दें। प्लेट के बाहर की तरफ निकले हुए आटे को दूसरे हाथ की मदद से हटा लें। अब प्लेट को हटा दें। आपकी रोटियां एकदम गोल गोल और एक साइज (Make Round and One Size Roti) की बनेंगी।

इसके अलावा गोल और एक साइज की रोटी बनाने के लिए रोटी मेकर या इलेक्ट्रिक रोटी मेकर की हेल्प ले सकती हैं। इसके लिए एक लोई को ड्राई आटा लगाकर रोटी मेकर में डालें और इसे दबा दें। रोटियां गोल गोल और एक ही साइज (Make Round and One Size Roti) की बनेंगी।