US Aircraft Carrier :  ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में भेजा एयरक्रॉफ्ट कैरियर , वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने की कड़ी आलोचना

US Aircraft Carrier : पेंटागन ने शुक्रवार को लैटिन अमेरिका में एक शक्तिशाली विमानवाहक पोत की तैनाती की घोषणा की, जो मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में एक तीव्र वृद्धि का संकेत है। अमेरिका के इस कदम को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (President Nicolas Maduro) ने कड़ी आलोचना की और इसे “युद्ध का नाटक” करने का प्रयास बताया।

यह टकराव कोलंबिया तक भी फैल गया है, जहां अमेरिकी हमलों के मुखर आलोचक राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो (President Gustavo Petro) पर शुक्रवार को कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी प्रतिबंध लगा दिए गए।

खबरों के अनुसार, अमेरिकी सेना लैटिन अमेरिका के समुद्री क्षेत्र (Maritime regions of Latin America) में अपनी सैन्य शक्ति में भारी बढ़ोतरी कर रही है। वह इस जलक्षेत्र में एक विमानवाहक पोत तैनात करने जा रही है, ये ऐलान पेंटागन ने शुक्रवार को किया। अमेरिकी सेना ने अपनी शक्ति उस क्षेत्र में बढ़ाई है, जहां ट्रंप प्रशासन ने ड्रग्स ले जाने के आरोप के बाद हाल के दिनों में वोट्स पर तेज हमले किए हैं।

ट्रंप के निर्देशानुसार अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ (US Secretary of Defense Pete Hegseth) ने यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड और उसके स्ट्राइक ग्रुप को यूएस साउदर्न कमांड में तैनात करने का आदेश दिया है, ताकि “अमेरिका की क्षमता को मजबूत किया जा सके।

एयरक्रॉफ्ट कैरियर की तैनती से इससे नए युद्ध की आशंका ने खलबली मचा दी है।

पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पर्नेल (Pentagon spokesman Sean Purnell) ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यह अवैध कारकों और गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी करने और बाधित करने के लिए जो अमेरिका की सुरक्षा और समृद्धि को खतरे में डालती हैं। विमानवाहक पोत (aircraft carrier) की तैनाती क्षेत्र में सैन्य शक्ति की आक्राम हो गई है। इस इलाके में इससे पहले से भी कैरिबियन सागर (Caribbean Sea) और वेनेजुएला के तटों पर असामान्य रूप से बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती देखी गई है।