US-China Deal: मुलाकात के बाद जिनपिंग पर मेहरबान हुए ट्रंप , चीन पर कम किया टैरिफ

अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की उत्तर कोरिया में बैठक हुई । जिसमें टैरिफ के मुद्दे पर बात बन गयी लेकिन ट्रंप के लिए सिरदर्द बनी सोयाबीन की खरीद भी फिर से शुरू होने पर सहमति बनी है। ट्रंप ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि China Tariff 57% से 47% कम होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक शानदार रही है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं । Soyabean पर भी इस दौरान चर्चा हुई और ट्रंप के मुताबिक चीन द्वारा सोयाबीन की खरीद तुरंत शुरू की जाएगी।

US-China संबंधों की नई शुरुआत

Donald Trump ने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक और व्यापारिक समझौतों को लेकर बड़ा ऐलान किया। इसमें उन्होंने चीन पर लागू टैरिफ में 10% की कटौती करते हुए इसे 57% से 47% किए जाने की जानकारी दी। तो वहीं दूसरी ओर कई अन्य विवादित मुद्दों पर चीन के साथ सहमति की बात कहते हुए इस बैठक अद्भुत करार दिया उन्होंने कहा कि ये अमेरिका-चीन संबंधों में एक शानदार नई शुरुआत है। साउथ कोरिया के बुसान शहर में Donald Trump-Xi Jinping के बीच करीब दो घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे बातचीत हुई।

‘US में चीनी निर्यात में कोई बाधा नहीं…

‘ रेयर अर्थ मिनरल्स, चिप समेत अन्य ऐसे मुद्दे, जो बीते कुछ समय से अमेरिका और चीन के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बने थे, उन्हे भी सुलझाने का दावा सरकार ने किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में बनी सहमतियों के बारे में बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अब कोई भी रुकावट अमेरिका में चीनी निर्यात के प्रवाह में नहीं आएगी।

चिप से रेयर अर्थ मिनरल्स तक बनी बात

डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि चीन फेंटेनाइल को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करेगा. उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, चिप्स के मुद्दे पर जिनपिंग NVIDIA और अन्य कंपनियों से चर्चा करेंगे. इसके अलावा ट्रंप के साथ मौजूद अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर मुद्दा तय हो गया है और चीन दुर्लभ खनिजों के निर्यात को जारी रखेगा. US-China Deal को लेकर आए इस अपडेट के बाद सप्लाई चेन से संबंधित चिंताएं कम हो सकती हैं.