  3. Trump–Zelensky Talks: ट्रंप की जेलेंस्की के साथ बैठक रही सफल, यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी से लेकर बड़ी डील तक क्या-क्या बात हुई?

Trump-Zelensky Meeting: वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक सफल मानी जा रही है। भारतीय समयानुसार, जेलेंस्की सोमवार रात 11 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे और करीब 45 मिनट तक उनकी ट्रंप से वार्ता हुई। इस बैठक के बाद फरवरी, 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की बड़ी उम्मीद जगी है। इस बैठक में जेलेंस्की ने यूक्रेन में शांति की इच्छा जताई और उन्होंने इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे वार्ता को जरूरी बताया।

By Abhimanyu 
Updated Date

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के पीएम किएर स्टार्मर, इटली की पीएम जार्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सला वान डेर लिएन और नाटो के महासचिव मार्क रुट व्हाइट हाउस के एक कक्ष में बैठे थे, जहां से वे पूरे समय ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत की जानकारी लेते रहे। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि जल्दी ही पुतिन और जेलेंस्की आमने-सामने बैठकर बात कर सकते हैं।

बीती 28 फरवरी को ओवल हाउस में हुई ट्रंप और जेलेंस्की की बहस और तड़काभड़की वाली बैठक के उलट इस बार सब कुछ सामान्य रहा। दोनों नेता वार्ता के दौरान कई बार मुस्कुराए और हंसे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए यूक्रेन में युद्ध खत्म होने की बेहतर संभावना है। सब ठीक रहा तो त्रिपक्षीय (पुतिन-ट्रंप-जेलेंस्की) वार्ता होगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘उन्हें उम्मीद है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक के तुरंत बाद एक हजार से ज्यादा यूक्रेनी कैदियों को रिहा कर देंगे।’ एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन ने अमेरिका से 100 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदने की डील पर भी सहमति जतायी है।

इस दौरान ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध के लिए सीधे तौर पर अपने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें भ्रष्ट बताया। जेलेंस्की से वार्ता के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्य रात्रि के बाद यूरोपीय नेताओं से वार्ता की। ट्रंप ने इन नेताओं को यूरोप के प्रस्ताव के अनुरूप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का आश्वासन दिया है। वहीं, जेलेंस्की ने बैठक के बाद कहा, ‘ट्रंप के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूस को रोका जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें अमेरिका और यूरोपीय देशों की जरूरत है।’

