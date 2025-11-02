  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. Tulsi Vivah Utsav : पारम्परिक रीति-रिवाजों के साथ निभाया जाता है तुलसी विवाह , सारा आयोजन यजमान सपत्नीक मिलकर करते हैं

Tulsi Vivah Utsav : पारम्परिक रीति-रिवाजों के साथ निभाया जाता है तुलसी विवाह , सारा आयोजन यजमान सपत्नीक मिलकर करते हैं

तुलसी विवाह  कार्तिक माह की देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाने वाला विशुद्ध मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। सनातन मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने तक सोने के बाद जागते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- लौह पुरुष को नमन: नौतनवा नगर पालिका में श्रद्धांजलि व शपथ समारोह आयोजित
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kia October sales : किया की इस कार को अक्टूबर में मिले सबसे ज्यादा खरीददार , बिक्री का तोड़ा रिकॉर्ड

Kia October sales : किया की इस कार को अक्टूबर में मिले...

Tulsi Vivah Utsav : पारम्परिक रीति-रिवाजों के साथ निभाया जाता है तुलसी विवाह , सारा आयोजन यजमान सपत्नीक मिलकर करते हैं

Tulsi Vivah Utsav : पारम्परिक रीति-रिवाजों के साथ निभाया जाता है तुलसी...

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर सभी अपराधियों को भेज देंगे जेल

तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने के दो माह के अंदर...

लौह पुरुष को नमन: नौतनवा नगर पालिका में श्रद्धांजलि व शपथ समारोह आयोजित

लौह पुरुष को नमन: नौतनवा नगर पालिका में श्रद्धांजलि व शपथ समारोह...

लखनऊ में NCP अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जलालुद्दीन का हुआ जोरदार स्वागत

लखनऊ में NCP अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जलालुद्दीन का हुआ जोरदार...

वाह रे सिस्टम! …तो बच जाती डॉ. संपदा मुंडे, 23 माह में 21 शिकायतें, सुसाइड नोट में चौंकाने वाले खुलासे

वाह रे सिस्टम! …तो बच जाती डॉ. संपदा मुंडे, 23 माह में...