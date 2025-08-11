  1. हिन्दी समाचार
  3. Türkiye Balikesir earthquake : तुर्की के बालिकेसिर में 6.1 तीव्रता के भूकंप,  एक व्यक्ति की मौत, लगभग 30 घायल

उत्तर-पश्चिमी तुर्किये के बालिकेसिर प्रांत में रविवार शाम को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक इमारतें ढह गईं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Türkiye Balikesir earthquake :  उत्तर-पश्चिमी तुर्किये के बालिकेसिर प्रांत में रविवार शाम को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक इमारतें ढह गईं। खबरों के अनुसार,आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एएफएडी ने बताया कि भूकंप शाम लगभग 7:53 बजे (16:53 GMT) आया, जिसका केंद्र सिंदिरगी शहर में था और इसका केंद्र 11 किलोमीटर (6.8 मील) की गहराई पर था।   जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने भूकंप की तीव्रता 6.19 और गहराई 10 किलोमीटर (6.2 मील) दर्ज की।

गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि ढहे हुए घर के मलबे से चार लोगों को निकाला गया है, जिनमें से तीन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने अल जज़ीरा से पुष्टि करते हुए कहा, “एकमात्र पीड़ित 81 वर्षीय व्यक्ति था, जिसकी मलबे से निकाले जाने के बाद मौत हो गई।”

तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल सहित कई प्रांतों में महसूस किए गए भूकंप में लगभग 30 लोग घायल हो गए। आपदा प्राधिकरण ने पहले घंटे में छह झटके आने की सूचना दी, जिनमें से एक की तीव्रता 4.6 थी, और नागरिकों को क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करने की चेतावनी दी।

