South Industry :टीवी एक्ट्रेस ने डायरेक्टर पर लगाए थे गंभीर आरोप , अब हुई गिरफ्तारी

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीआई हेमंत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिल्ममेकर को यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक टीवी एक्ट्रेस और रिएलिटी शो की विनर द्वारा फिल्ममेकर बीआई हेमंत कुमार के खिलाफ शिकायत कराई गई है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है।  यहां एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीआई हेमंत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

जाने किस मामले में हुए हेमंत  गिरफ्तार

मिली जानकारी के मुताबिक  पुलिस ने फिल्ममेकर को यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक टीवी एक्ट्रेस और रिएलिटी शो की विनर द्वारा फिल्ममेकर बीआई हेमंत कुमार के खिलाफ शिकायत कराई गई है, जिसके आधार पर हेमंत कुमार गिरफ्तार किया गया है।बता दें कि एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि हेमंत कुमार ने उन्हें फिल्म ऑफर करने के बहाने उनके साथ शोषण किया है।

