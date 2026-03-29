TVK प्रमुख विजय इन दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव, सभी 234 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा

TVK Candidates for the TN Elections : तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख और दिग्गज अभिनेता विजय ने रविवार (29 मार्च) को 2026 के तमिलनाडु चुनावों के लिए सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस दौरान विजय ने घोषणा की कि वे स्वयं दो सीटों—पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट—से चुनाव लड़ेंगे और 'सी. जोसेफ विजय' के नाम से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन पर अभी DMK का कब्ज़ा है। पेरम्बूर से RD शेखर और त्रिची ईस्ट से इनिगो एस. इरुदयराज विधायक हैं।
दिग्गज अभिनेता विजय ने साल 2024 में TVK की स्थापना करके औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा था। रविवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह अवसर “केवल उम्मीदवारों का परिचय कराने के लिए एक बैठक नहीं थी, बल्कि लोगों के रक्षकों (मक्कल काप्पालर्गल) का परिचय कराने के लिए एक बैठक थी।” उन्होंने अपने उम्मीदवारों को पेशेवर राजनेताओं के बजाय, साधारण परिवारों से आए आम नागरिकों के रूप में प्रस्तुत किया, जो लोगों के बीच ही रहते हैं।
TVK की लिस्ट में शामिल प्रमुख चेहरों में लोकप्रिय टेलीविज़न हस्ती एन. आनंद (जिन्हें ‘बुसी आनंद’ के नाम से भी जाना जाता है) हैं, जो चेन्नई की प्रतिष्ठित टी. नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी प्रमुख विजय ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं और अपनी आतंरिक टीम के सदस्यों – एन आनंद, आधव अर्जुन, आर अरुणराज, सीटीआर निर्मल कुमार और के. ए. सेंग्कोट्टैयान को टी. नगर, विल्लीवाक्कम, गोबिचेट्टीपलयम और तिरुप्परनकुंड्रम सहित अन्य सीट के लिए तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के उम्मीदवारों के रूप में नामित किया है।
टीवीके उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट
पेरम्बूर : सी. जोसेफ विजय
त्रिची पूर्व : सी. जोसेफ विजय
विल्लिवक्कम : अद्भुत अर्जुन
थाउजेंड लाइट्स : जे.सी.डी. प्रभाकर
विरुगमबक्कम : सबरीनाथन
एग्मोर (आरक्षित) : राजमोहनन
वेलाचेरी : क्रिस्टी पृथ्वीवी
आर.के. नगर : मारिया विल्सन
कोलाथुर : वी.एस. बाबू
चेपक-थिरुवल्लिकेनी : टी. सेल्वा
हार्बर : सिनोरा अशोक
मायलापुर : बी वेंकटरमणन
टी. नगर : एन. आनंद (बुसी आनंद)
अन्ना नागर : रामकुमार
शोलिंगनल्लूर :सरवना मूर्ति
रोयापुरम : विजय दामू
तिरु. वी.आई. का. नगर (आरक्षित) : पल्लवी
पल्लावरम : कामची
तांबरम : सरथकुमार
चेंगलपट्टू : त्यागराजन
तिरुपोरुर : विजयराज
चेयूर : मोहन राजा
मदुरंतकम : एझिल कैथरीन
उथिरामेरुर : मुनिराथिनम्
कांचीपुरम : रंजीत कुमार
अराकोणम : गांधीराज
शोलिंगुर : कपिल
काटपाडी : सुधाकर
रानीपेट : ताहिरा
अर्कोट : विजय मोहन
वेल्लोर : विनोथ कन्नन
अनाइकट्टु : वेलमुरुगन
के.वी. कुप्पम : थेंद्रल कुमार
गुडियाथम : सिंधु
वानियमबादी : सैयद फुरहदीन
अम्बुर : इम्थियास
जोलारपेट्टई : मुनुसामी
तिरुपत्तूर : तिरुपति
उथंगराई : कुमारवेल
बरगुर : मुरलीधरन
कृष्णागिरि : मुकुंद आर. पांडियन
वेप्पनहल्ली : संपांगी
होसुर :अम्ब्रीस
थल्ली : सुरेश
पालकोड : गोपी
पेन्नाग्राम : गजेंद्रन
धर्मपुरी : सीवान
पप्पीरेड्डीपट्टी : थिलागावथी
हारूर : राकेश
चेंगम : भारतीदासन
विक्रवंडी : विजय वदिवेल
तिरुक्कोयिलुर : विजय भरणी बालाजी
गोबिचेट्टीपलायम : के.ए. Sengottaiyan
तिरुप्पुर : उत्तर वी. सत्यबामा
कवुंदमपलयम : कनिमोझी
तिरुचेंगोडे : अरुणराज
थिरुपरनकुंड्रम : सी.टी.आर. निर्मल कुमार
मदुरै पश्चिम : कल्लनई अनबन
मदुरै सेंट्रल : मुस्तफा
तेनकासी : राजप्रकाश
कदयानल्लूर : जलील
पलायमकोट्टई : मारिया जॉन
अलंगुलम : विपीन
कराईकुडी : प्रभु
लालगुड़ी : कु. पा. कृष्णन
राधापुरम : क्रिस्टोफर
तिरुनेलवेली : राजगोपाल
थूथुकुडी : श्रीनाथ
श्रीरंगम : रमेश
उधगई (ऊटी): लोयोला मणि
माधवरम : एम.एल. विजय प्रभु
अंबत्तूर : जी बालामुरुगन
अरन्थांगी : परवेज़
अंडीपट्टी : वाम पंडी
मदुरावॉयल : रेवंत चरण
वालपराई : श्रीधरन
अरियालुर : शिव
किनाथुकदावु : विग्नेश
थिरुमायम : सिन्धुजा
सलेम दक्षिण : पार्थिबन
इरोड ईस्ट : बालाजी
कोयंबटूर उत्तर : संपत कुमार
करूर : मथियाझागन
तंजावुर : सरवनन
शंकरपुरम : जेगाथीसा पांडियन
तिरुत्तानी : सत्यकुमार
गुम्मिडिपुंडी : एस विजयकुमार
पत्तुक्कोट्टई : माधन
पेरावुरानी : चंद्र कांडिपन
शिवकाशी : कीर्तन
शिवगंगा : कुजंधई रानी नचियार
कलासपक्कम : एलुमलाई
ओद्दनछत्रम् : मोहन
जयनकोंडम : कविता जी. राजेंद्रन
पूनमल्ली : प्रकाशम
पापनासम : अज़हरुद्दीन
पनरुति : मणिकंदन
तिरुवदनई : राजीव
नंगुनेरी : नारायणन
विलुप्पुरम : मोहन
रामनाथपुरम : शाहुल हमीद
पेरुंदुरई : अरुणाचलम
परमथी वेलूर : नंदकुमार
मोदक्कुरिची : शानमुगन
मन्नारगुडी : राजराजन
मनामदुरै : इलंगोवन
कुंभकोणम : विनोथ
विरुद्धाचलम् : विजय
नमक्कल : दिलीप
उडुमलाइपेट्टई : शंकर
किल्पेन्नाथुर : राजा
ऋषिवंदीयम् : अशोक कुमार
उलुंदुरपेट : सुधाकर
मैलम : निरंजन
कन्याकुमारी : माधवन
वासुदेवनल्लूर : अमुथरानी
तिरुचेंदूर : जे.के.आर. मुरुगन
कुन्नूर: सबरीश चंद्रन
संकागिरी : सेंथिल कुमार
शंकरनकोविल : रामराजन
वेदारण्यम : किंग्सले गेराल्ड
गंगावल्ली : डॉ. सुजाता
भुवनगिरी : महालिंगम
नेवेली : आनंद
नागपट्टिनम : सुकुमार
सिंगनल्लूर : गिरि
वंदावासी : उदयकुमार
कम्बम : जगन्नाथ मिश्र
डिंडीगुल : नसीर
सत्तूर : अजित
नाथम : रमेश