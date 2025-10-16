TVS Apache RTX 300 : टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300 लाख रुपये में लॉन्च , जानें इंजन  स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

TVS Apache RTX 300 : टीवीएस ने एडवेंचर टूरर सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री की है। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपाचे RTX 300 के लॉन्च के साथ एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर लिया है। वहीं कीमत की बात करें तो इस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये से शुरू होती है। यह तीन ट्रिम्सः बेस, टॉप और बिल्ट-टू-ऑर्डर (BTO) में उपलब्ध होगी, जिनकी शुरुआती कीमत 2.29 लाख रुपये तक जाती है।

आरटीएक्स 300 की बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 15 नवंबर से शुरू होगी। इसके पहले यह बाइक भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025 में कॉन्सेप्ट के रूप में अनावरण की गई थी।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो, टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300 में एक मस्कुलर लेकिन आनुपातिक स्टांस है जिसमें शार्प रैली-प्रेरित लाइनें और कोणीय DRLS के साथ द्विन-बीम LED हेडलैंप हैं। इसमें एक लंबी विंडस्क्रीन, सेमी-फेयर्ड बॉडीवर्क और स्कल्टेड टैंक स्टेप्ड सीट है। अन्य हाइलाइट्स में एक हाई माउंटेड एग्जॉस्ट और आगे व पीछे के बॉडीवर्क में लाल ‘RTX’ एक्सेंट शामिल हैं।

इंजन

अपाचे RTX 300 में टीवीएस का नया RT-XD4 इंजन दिया गया है, जिसे सबसे पहले मोटोसोल 2024 में प्रदर्शित किया गया था। कंपनी का कहना है कि यह बेहतर कूलिंग क्षमता और बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदान करता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, यह 299.1 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन है जो 36 हॉर्सपावर और 28.5 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है जिसमें असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर है।