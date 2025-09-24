TVS Bikes & Scooters GST 2.0 : फेस्टिव सीजन में TVS बाइक्स और स्कूटर हुए सस्ते ,  जानें कीमत और फीचर्स

फेस्टिव सीजन में TVS बाइक्स और स्कूटर की कीमतों में कंपनी ने भारी कटौती की है। दरअसल 22 सितंबर 2025 से लागू हुई नई GST 2.0 व्यवस्था का सीधा असर अब टू-व्हीलर मार्केट पर साफ दिख रहा है।सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नयी कीमतों का फायदा ग्राहकों तक पहुंच रहा है। बाजार में ग्राहकों भारी भीड़ आटो शोरूम तक पहुंच रही है। इसी क्रम में TVS Motor Company ने भी अपनी 350cc तक की मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स की कीमतों में भारी कटौती की है।

नई व्यवस्था के तहत, TVS की ICE (पेट्रोल) रेंज में 4,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की कटौती की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि उन पर पहले से ही सिर्फ 5% GST लागू है। कीमतों में हुई इस कमी के कारण कंपनी को बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

TVS Apache RTR 160 अब 1,11,490 रुपए 1,23,290रुपए, करीब 9,930 11,030 रुपए की कमी। वहीं Apache RTR 180 अब 1,24,890 रुपए, करीब 10,130 रुपए सस्ती। TVS Sport अब 55,100 रुपए 57,100 रुपए, करीब 4,850 रुपए 5,000 रुपए सस्ती।

TVS Star City+ अब 72,200 रुपए 74,900 रुपए, करीब 6,386 रुपए 6,686 रुपए की कमी।

TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स iQube और Orbiter पर कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।