TVS iQube Hybrid : डेली यूज के लिए बेहतर ऑप्शन है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर; जानें रेंज और कीमत के साथ एडवांस फीचर्स

TVS iQube Hybrid : अगर आप किफायती बाइक की तलाश में हैं, और पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक की ओर स्विच करना चाहते हैं, तो आप के लि TVS iQube एक बेहतर ऑप्शन है। TVS कंपनी ने अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक नया और दमदार विकल्प पेश किया है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रीमियम डिजाइन, लॉन्ग रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आता है। कंपनी ने इसे खास तौर पर सिटी कम्यूटिंग के लिए डिजाइन किया है। वहीें फीचर्य की बात करे तो इसमें मिलने वाले फीचर्स, स्मार्ट कनेक्टिविटी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे अपने सेगमेंट में एक बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर बना देते हैं। आइए इसकी कीमत और खासियत जान लेते हैं।

वेरिएंट्स

टीवीएस iQube अब 6 वेरिएंट्स में आता है, जो बैटरी कैपेसिटी के आधार पर अलग-अलग रेंज और परफॉर्मेंस देते हैं।

कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम

इस स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और मैसेज अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क ब्रेक ऑप्शन, ट्यूबलेस टायर और पार्किंग असिस्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

राइडिंग मोड

इसमें इको, पावर और हाइब्रिड मोड जैसे अलग-अलग राइडिंग मोड दिए गए हैं।

इंजन

TVS iQube Hybrid में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ छोटा पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलता है, जो इसे हाइब्रिड सिस्टम बनाता है। कंपनी के अनुसार यह स्कूटर लगभग 80 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज और करीब 200 किलोमीटर की टोटल रेंज देने में सक्षम है।

कीमत

अगर कीमत की बात करें तो TVS iQube Hybrid को कंपनी द्वारा मिड-रेंज बजट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जिससे आम आदमी भी इसे आसानी से खरीद सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹1,10,000 से ₹1,30,000 के बीच हो सकती है।