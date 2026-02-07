TVS Jupiter 110 prices hiked :  TVS जुपिटर 110 की कीमतें बढ़ीं , जानिए कितनी वेरिएंट-वाइज़ डिटेल्स

TVS Jupiter 110 prices hiked : टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस जुपिटर 110 की कीमतों में संशोधन किया है। लोकप्रिय फैमिली स्कूटर की कीमत अब लगभग सभी वेरिएंट्स में बढ़ गई है, जबकि एक वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वेरिएंट के आधार पर यह बढ़ोतरी 550 रुपये से लेकर 1,250 रुपये तक है।

बेस मॉडल मूल्य वृद्धि

बेस मॉडल Jupiter Drum SMW की एक्स-शोरूम कीमत 72,650 रुपये से बढ़कर 73,400 रुपये हो गई है, यानी इसमें 750 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

ड्रम वेरिएंट

Jupiter Drum Alloy वेरिएंट की कीमत अब 77,450 रुपये से बढ़कर 78,000 रुपये हो गई है, यानी यह पहले से 550 रुपये महंगा है। वहीं, Jupiter Drum SXC की कीमत में 850 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो 81,250 रुपये से बढ़कर 82,100 रुपये हो गई है।

जुपिटर डिस्क

दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर डिस्क एसएक्ससी एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जिसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी कीमत 84,750 रुपये पर स्थिर है। सबसे महंगे वेरिएंट, जुपिटर डिस्क एसएक्ससी स्पेशल एडिशन की कीमत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इसकी कीमत में 1,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो 85,650 रुपये से बढ़कर 86,900 रुपये हो गई है।