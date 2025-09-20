TVS New Electric Scooter Orbiter : आ गया TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर, जानें रेंज और कीमत

TVS New Electric Scooter Orbiter : टीवीएस ऑर्बिटर, टीवीएस मोटर की इलेक्ट्रिक यात्रा में एक नया कदम है। नए डिजाइन के साथ, यह बोल्ड स्टाइलिंग, रोज़मर्रा की उपयोगिता और स्मार्ट फीचर्स के मिश्रण के साथ इसे बाजार में उतारा गया है। ऑर्बिटर का लक्ष्य शहरी जीवनशैली के लिए एक पसंदीदा स्कूटर बनना है।

कलर ऑप्शन

देखते ही लोगों के मन बस जाए इसके लिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुल 6 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। नियॉन सनबर्स्ट, स्ट्रैटोस ब्लू, लूनर ग्रे, स्टेलर सिल्वर, कॉस्मिक टाइटेनियम और मार्टियन कॉपर।

ऑनलाइन बुकिंग

ई-स्कूटर की ऑनलाइन बुकिंग 28 अगस्त से कंपनी की वेबसाइट पर 5,001 रुपए के टोकन अमाउंट पर शुरू हो गई थी।

रेंज

टीवीएस ऑर्बिटर में लगभग 115 किलोमीटर की वास्तविक रेंज,सीट के नीचे एक बड़ा स्टोरेज स्पेस है जिसमें दो हाफ-फेस हेलमेट रखे जा सकते हैं।

फ़ीचर्स

वहीं फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी लाइटिंग, क्रूज़ कंट्रोल और कनेक्टेड तकनीक जैसे आधुनिक फ़ीचर्स हैं।

बैटरी पैक

Orbiter में IP67 रेटिंग वाला 3.1 kWh बैटरी पैक लगा है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर 158 किमी की रेंज दे सकता है.

रफ़्तार और वजन

Orbiter का वजन 112 किलोग्राम है और इसमें 2.5 kW BLDC इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो इसे 6.8 सेकंड में 0-40 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है.

चार्जर

ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 650W चार्जर के साथ आता है और इसे 0-80 प्रतिशत चार्ज होने में 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं।

राइड मोड

इसमें इको और सिटी के रूप में दो राइड मोड हैं, जबकि रिवर्स मोड भी इसमें मिलता है।