  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. TVS New Electric Scooter Orbiter : आ गया TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर, जानें रेंज और कीमत

TVS New Electric Scooter Orbiter : आ गया TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर, जानें रेंज और कीमत

टीवीएस ऑर्बिटर, टीवीएस मोटर की इलेक्ट्रिक यात्रा में एक नया कदम है। नए डिजाइन के साथ, यह बोल्ड स्टाइलिंग, रोज़मर्रा की उपयोगिता और स्मार्ट फीचर्स के मिश्रण के साथ इसे बाजार में उतारा गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

TVS New Electric Scooter Orbiter : आ गया TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर, जानें रेंज और कीमत

TVS New Electric Scooter Orbiter : आ गया TVS का नया इलेक्ट्रिक...

E20 पेट्रोल से Ferrari हुई खराब, सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को टैग कर मांगा जवाब

E20 पेट्रोल से Ferrari हुई खराब, सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन...

Volkswagen Taigun Facelift : आ रही वोक्सवैगन की ये कार ,  SUV सेगमेंट में नए फीचर्स मिलने की संभावना

Volkswagen Taigun Facelift : आ रही वोक्सवैगन की ये कार ,  SUV...

Honda WN7 electric motorcycle :  होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 हुई पेश ,  मिलेगी रैपिड चार्जिंग के साथ 130 किमी रेंज

Honda WN7 electric motorcycle :  होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 हुई...

Maruti Suzuki Victoris : मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में लॉन्च जानें वेरिएंट , फीचर्स और कीमत

Maruti Suzuki Victoris : मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में लॉन्च जानें वेरिएंट...

योगी सरकार 2017 से 2021 तक के चालान करेगी निरस्त, वाहन मालिकों में खुशी की लहर

योगी सरकार 2017 से 2021 तक के चालान करेगी निरस्त, वाहन मालिकों...