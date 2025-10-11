 TVS RTX 300 : टीवीएस आरटीएक्स 300 अक्टूबर में इस तारीख को लॉन्च होगी , कंपनी की पहली एडवेंचर बाइक

टू व्हीलर की दुनिया में जाना मानी कंपनी टीवीएस ने एडवेंचर बाइक टीवीएस आरटीएक्स 300 को बाजार में उतारने की घोषणा की है। कंपनी 15 अक्टूबर को नई अपाचे RTX 300 के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में एडवेंचर बाइक सेगमेंट में कदम रखेगी। बाइक का लॉन्च इवेंट शिमला में आयोजित किया जाएगा। वहीं कीमत की बात करें तो टीवीएस अपाचे RTX 300 की कीमत लगभग ₹2.30-2.45 लाख (एक्स-शोरूम) हो सकती है।

इंजन

इस बाइक में नया 299cc RTX D4 इंजन दिया गया है, जो लिक्विड-कूल्ड है और 35bhp की पावर व 28.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के मामले में यह इंजन काफी प्रभावशाली साबित हो सकता है।

डिजाइन

लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, RTX 300 का डिजाइन पूरी तरह से एडवेंचर राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें शार्प फेयरिंग, स्मॉल बीक, बड़ी विंडशील्ड और स्लिम टेल सेक्शन दिया गया है