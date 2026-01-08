सोनौली बॉर्डर पर 10 किलो चांदी संग दो नेपाली तस्कर गिरफ्तार, कस्टम की बड़ी कार्रवाई

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत–नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बॉर्डर से चांदी की तस्करी का मामला सामने आया है। नौतनवा कस्टम विभाग ने भारत से नेपाल जा रही एक नेपाली नंबर की कार से करीब 10 किलो चांदी बरामद की है। इस मामले में दो नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद चांदी गोरखपुर से नेपाल भेजी जा रही थी। घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

बुधवार की शाम नौतनवा कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर कुमार त्यागी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक नेपाली नंबर की कार में भारी मात्रा में चांदी नेपाल ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही कस्टम विभाग की टीम ने अधीक्षक जगत सिंह राणा, इंस्पेक्टर विवेक सिंह, शीतेश कुमार और कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के साथ सोनौली कोतवाली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच शुरू की।

जांच के दौरान गोरखपुर से नेपाल की ओर जा रही एक नेपाली नंबर की कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार की सीट के पास प्लास्टिक के दो पैकेट मिले। पैकेट खोलकर देखने पर उसमें चांदी के छोटे-छोटे टुकड़े पाए गए। कार सवार दोनों युवकों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।

चांदी को कस्टम कार्यालय नौतनवा ले जाकर तौला गया, जहां उसका वजन 9 किलो 999 ग्राम पाया गया। पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने अपना नाम राकेश रजक निवासी सिद्धार्थनगर नगर पालिका, भैरहवा और समीर कुमार सिंह निवासी पोखरिया परसा, नेपाल बताया। दोनों ने स्वीकार किया कि वे चांदी गोरखपुर से लेकर नेपाल जा रहे थे।

कस्टम असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर कुमार त्यागी ने बताया कि कार से लगभग 10 किलो चांदी बरामद की गई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ कस्टम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बरामद चांदी की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है।