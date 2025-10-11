  1. हिन्दी समाचार
Uber Intercity Motorhome : उबर इन 3 शहरों में शुरू की इंटरसिटी मोटरहोम , जानें सफर के दौरान किस तरह की मिलती है सुविधा 

By अनूप कुमार 
Uber Intercity Motorhome :  राइड-शेयरिंग कंपनी उबर ने आरामदायक, फ्लेक्सिबल और भरोसेमंद इंटरसिटी ट्रैवल विकल्पों की बढ़ती मांग को देखते हुए अपने Intercity Motorhome Pilot Project का विस्तार करने का ऐलान किया है। दिल्ली-एनसीआर में मिली सक्सेस के बाद अब इस सेवा को मुंबई, बैंगलोर और पुणे में भी शुरू किया जा रहा है।
यह एक लिमिटेड एडिशन कैंपेन है, जिसके तहत ग्राहक शहर से बाहर जाने के लिए Motorhome बुक कर सकते हैं। ये मोटरहोम किसी चलते-फिरते आलीशान घर जैसे हैं, जिनमें सफर के दौरान घर की तरह की सुविधा मिलती है।

Uber ने इस साल अगस्त में दिल्ली-एनसीआर में इंटरसिटी मोटर होम सर्विस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था। मानसून के ट्रैवल सीजन के दौरान शुरू हुई इस सर्विस को लोगों ने हाथों-हाथ लिया।

पायलट प्रोजेक्ट
कंपनी के मुताबिक, एक महीने के पायलट प्रोजेक्ट में सभी दिन 100% बुकिंग रही।इसी उत्साह को देखते हुए कंपनी ने इस अभियान को आगे बढ़ाने और इसका विस्तार करने का फैसला किया है। 

बुकिंग
दिल्ली-एनसीआर के ग्राहक अब 31 दिसंबर, 2025 तक इस Unique service  का लाभ उठा सकेंगे। वहीं, मुंबई, बैंगलोर और पुणे के लोग 15 अक्टूबर से Intercity Motorhome में सफर का आनंद ले सकेंगे। इन शहरों में बुकिंग 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।

 सुविधाएं
Uber के इंटरसिटी मोटरहोम को एक चलते-फिरते Luxury Lounge की तरह डिजाइन किया गया है। हर मोटरहोम में यात्रियों के आराम का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अंदर आपको एक टेलीविजन , Microwave , मिनी-रेफ्रिजरेटर और एक टॉयलेट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें 4-5 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। यात्रा के दौरान टूरिस्ट की मदद के लिए एक ड्राइवर और एक हेल्पर भी साथ होता है।

हालांकि, इस सर्विस की भारी मांग को देखते हुए यात्रा से कम से कम 48 घंटे पहले बुकिंग करनी होगी।

