युगांडा पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार, आईसीसी से मांगी उड़ान भरने की इजाजत

Uganda is ready to replace Pakistan in T20 World Cup :पाकिस्तान अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने पर फैसले लेने में देरी को लेकर अपनी फजीहत करवा रहा है। अब दूसरे क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की जगह उनकी टीम को मौका देने की खुलकर बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के हटने पर सबसे बड़े दावेदार युगांडा ने खुले तौर पर आईसीसी से पूछ लिया है कि क्या टूर्नामेंट में कोई जगह खाली है।

क्रिकेट युगांडा ने एक्स पोस्ट में आईसीसी को टैग करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने को लेकर इच्छा जाहिर की। उसने लिखा, “प्रिय आईसीसी, अगर T20 वर्ल्ड कप में कोई सीट खाली होती है, तो युगांडा तैयार है – पूरा सामान पैक है और पैड भी पहने हुए हैं। पासपोर्ट तैयार (आइस नहीं) हैं। कोई बेकर ओवन छोड़कर नहीं जाएगा और न ही कोई जहाज़ यू-टर्न लेगा। गर्मी, शोर, दबाव? हम बोल्ड किट लेकर आएंगे। आपका, जब आप तैयार हों, हम भी तैयार हैं।”

युगांडा का यह पोस्ट आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन की पोस्ट के जवाब था, जिसमें आइसलैंड क्रिकेट ने लिखा था- ” प्रिय ICC, बहुत दुख के साथ हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हम आने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे। भले ही वे अब पीछे हट जाएं, लेकिन कम समय होने की वजह से हमारी टीम के लिए इस ग्लोबल क्रिकेट इवेंट में अच्छे से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करना नामुमकिन है। हम स्कॉटलैंड की तरह नहीं हैं कि बिना किसी किट स्पॉन्सर के, बस मन किया और खेलने चले गए।”

“हमारे खिलाड़ी हर तरह के बैकग्राउंड से आते हैं और वे सिर्फ़ दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर ऐसे तापमान का अनुभव करने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, जो आमतौर पर सिर्फ़ फ़िनिश सौना में महसूस होता है। हमारे कप्तान, जो एक प्रोफेशनल बेकर हैं, उन्हें अपने ओवन का ध्यान रखना है, हमारे शिप कैप्टन को अपना जहाज़ चलाना है, और हमारे बैंकरों को दिवालिया होना है (फिर से)। यह गेम के एमेच्योर लेवल पर क्रिकेट की कड़वी सच्चाई है।”

“यह खबर हमारे फैंस के लिए बहुत निराशाजनक होगी। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश होने के बावजूद, हमारे ऑनलाइन फॉलोअर्स की एक बड़ी फौज है, और हम X पर दुनिया के 14वें सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेशनल बोर्ड हैं। हम डचों को सबसे बड़ा झटका देने के लिए तैयार थे, जैसा झटका उन्हें 1693 में विलियम ऑफ़ ऑरेंज के लैंडेन की लड़ाई हारने के बाद मिला था। और अमेरिकी ग्रीनलैंड से मुकाबला करने का इंतज़ार कर रहे थे, या कम से कम उनके नारंगी रंग के नेता को तो ऐसा ही लगता था। हमारा नुकसान शायद युगांडा का फ़ायदा होगा। हम उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं। उनकी किट को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, जब तक कि आपको मिर्गी न हो, ऐसी स्थिति में उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। भविष्य हमेशा बर्फ़ जैसा होता है, जब तक कि वह बदल न जाए। आपका, आइसलैंडिक क्रिकेट एसोसिएशन “