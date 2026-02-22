  1. हिन्दी समाचार
  3. यूजीसी ने इन 32 यूनिवर्सिटी को बताया फर्जी, जानें- ‘गलगोटिया’ का नाम है या नहीं?

32 Fake Universities List : एआई समिट (AI Summit) के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े रोबोटिक डॉग विवाद ने देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करायी थी। लेकिन, यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर अपनी गलती स्वीकार नहीं की। कई छात्र संगठनों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। इस बीच, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने देश में 32 संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने साफ कहा है कि इन संस्थानों से मिलने वाली डिग्री न नौकरी के लिए मान्य होगी और न ही आगे की पढ़ाई के लिए। छात्रों को सलाह दी गयी है कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता जरूर जांच लें। यूजीसी की ओर से जारी की गयी फर्जी यूनिवर्सिटी को न केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार से मान्यता मिली है। यूजीसी एक्ट की धारा 2(एफ) और 3 के तहत सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान ही डिग्री देने के अधिकार रखते हैं। फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर उपलब्ध है।

भारत में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

दिल्ली में 12 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति विश्वविद्यालय (डब्ल्यूपीयूएनयू), क्रमांक 201, दूसरी मंजिल, बेस्ट बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110034

2. प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थान, 1810/4, प्रथम मंजिल, कोटला मुबारकपुर

3. अखिल भारतीय लोक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईआईपीएचएस), कार्यालय, खसरा संख्या 608-609, प्रथम मंजिल, संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग, बीडीओ कार्यालय के निकट, अलीपुर – 110036

4. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज

5. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली

6. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली

7. एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, एडीआर हाउस, 8जे, गोपाल टावर, 25 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

8. भारतीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी संस्थान, नई दिल्ली

9. विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, स्वरोजगार सेवा सदन, 672, संजय एन्क्लेव, जीटीके डिपो के सामने – 110033

10. आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (आध्यात्मिक विश्वविद्यालय), 351-352, चरण- I, ब्लॉक-ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी – 110085

11. राष्ट्रीय प्रबंधन समाधान संस्थान, बी-1/1, जनकपुरी, नई दिल्ली

12. माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, 109, मधुबन बिल्डिंग, 55, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019

उत्तर प्रदेश में 4 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयागराज (इलाहाबाद)

2. नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय), अचलताल, अलीगढ़

3. भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ – 227105

4. महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पीओ महर्षि नगर, जिला गौतम बुद्ध नगर, ओपी। सेक्टर 110, नोएडा – 201304

आंध्र प्रदेश में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, 32-32-2003, 7वीं लेन, काकुमानुवरितोटो, गुंटूर – 522002; साथ ही पता: फ्लैट नंबर 301, ग्रेस विला अपार्टमेंट्स, 7/5, श्रीनगर, गुंटूर – 522002

2. बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मकान संख्या 49-35-26, एनजीओ कॉलोनी, विशाखापत्तनम – 530016

कर्नाटक में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. सर्व भारतीय शिक्षा पीठ, एसके पोल्ट्री के पास, देवनूर मेन रोड, विजया नगर, तुमकुर – 572102

2. ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी, #1035, चौथा ब्लॉक, गोल्डन हाइट्स के पास, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजी नगर, बेंगलुरु – 560010.

केरल में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन (आईआईयूपीएम), कुन्नमंगलम, कोझीकोड – 673571

2. सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम.

महाराष्ट्र में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर

2. राष्ट्रीय पिछड़ा कृषि विद्यापीठ, तड़वाल, ताल। अक्कलकोट, जिला सोलापुर.

पुदुचेरी में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. उषा लात्चुमानन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टीवी मलाई रोड, वाझापडियार नगर, थिरुक्कनूर

2. श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, नंबर 186, थिलास्पेट, वज़ुथावूर रोड – 605009

पश्चिम बंगाल में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, कोलकाता

2. इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, 8-ए, डायमंड हार्बर रोड, बुइलटेक इन, दूसरी मंजिल, ठाकुरपुकुर, कोलकाता – 700063

राजस्थान में 1 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, मानसा चौक, भिवाड़ी, जिला अलवर

झारखंड में 1 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. दक्ष विश्वविद्यालय (व्यावसायिक एवं जीवन कौशल शिक्षा), भास्कर पथ, न्यू पुंडाग, मसीबारी, रांची – 834007

हरियाणा में 1 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, 308ए, दशमेश प्लाजा, मथुरा रोड, फरीदाबाद

अरुणाचल प्रदेश में 1 फर्जी यूनिवर्सिटी

1. भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, 130/ए, सचिवालय एसओ – 791111.

