Union Budget 2026-27 Live : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया केंद्रीय बजट 2026-27

Union Budget 2026-27 Live : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना नौवां बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, इसलिए हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। पहला कर्तव्य है प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल हालात का सामना करने की क्षमता बनाकर आर्थिक विकास को तेज़ करना और उसे बनाए रखना।

By Abhimanyu 
Updated Date

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना, ताकि वे भारत की समृद्धि की राह में मज़बूत भागीदार बन सकें। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास के विज़न के साथ, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच मिले।”

केंद्रीय बजट 2026-27 लाइव अपडेट

– मैं विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव देती हूं, जो इस सेक्टर की पूरी तरह से समीक्षा करेगी और इसे भारत के विकास के अगले चरण के साथ जोड़ेगी, साथ ही फाइनेंशियल स्थिरता, समावेश और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी सुरक्षित रखेगी : केंद्रीय वित्त मंत्री

– पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे: मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

– 2026-27 में, मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं : निर्मला सीतारमण

– हम 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जारी रखेंगे : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

– केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) टेक्नोलॉजी में अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि इसे बढ़ाया जा सके और सभी एंड-यूज़ एप्लीकेशन में ज़्यादा तैयारी के लेवल हासिल किए जा सकें।

– पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं : निर्मला सीतारमण

– अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा : केंद्रीय वित्त मंत्री

– वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा : निर्मला सीतारमण

– मैं भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का MSME ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव करती हूं : निर्मला सीतारमण

– मैं हाई-क्वालिटी स्पोर्ट्स सामान बनाने और रिसर्च के लिए एक खास पहल का प्रस्ताव देती हूं : केंद्रीय वित्त मंत्री

– मैं चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

– हाई-वैल्यू, टेक्नोलॉजी-एडवांस्ड CIE की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने के लिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को बेहतर बनाने की एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें आग बुझाने के उपकरण से लेकर लिफ्ट और टनल बोरिंग मशीन तक शामिल हो सकते हैं : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

 

