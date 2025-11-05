  1. हिन्दी समाचार
  3. UP Board Exam: यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीख का एलान, इस दिन से शुरू होगी हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा

यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तारीख का एलान कर दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP Board Exam: यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तारीख का एलान कर दिया है। 18 फरवरी 2026 से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी और 12 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी। यूपी बोर्ड सचिव की तरफ से बुधवार को कहा गया कि, वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को समाप्त होंगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली का समय सुबह 8.30 से 11.45 बजे तक है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर बाद 2.00 बजे से शाम 5.15 बजे है। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा होगी।

