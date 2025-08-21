UP Heavy Rain Alert : यूपी में अगले चार दिनों तक होगी झमाझम बारिश, IMD का जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

  1. हिन्दी समाचार
यूपी में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 22 से 25 अगस्त के बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में भारी बारिश की संभावना है।

लखनऊ। यूपी में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 22 से 25 अगस्त के बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में भारी बारिश की संभावना है। इस बार यह मानसूनी बारिश दक्षिणी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करेगी और अगले तीन-चार दिनों तक पूरे प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने पूर्वानुमान जताते हुए बताया है कि, बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24-48 घंटों में और मजबूत हो सकता है, जिससे मानसून की गतिविधियां तेज होंगी। इस सिस्टम के एक्टिव होने के कारण उत्तर प्रदेश में 22 अगस्त से बारिश की शुरुआत होगी। इसके चलते 25 अगस्त तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इन जिलों में भारी बारिश का अर्लट

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार मानसून की बारिश दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, और कौशांबी से प्रवेश करेगी। इसके बाद यह बारिश धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैल जाएगी। अंबेडकर नगर, गोंड़ा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सहारनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट

22 से 25 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पूर्वी जिलों में बारिश की रफ्तार में कमी आई थी। लेकिन एक बार फिर मानसून के पूरे यूपी में सक्रिय होने के आसार है। इसके साथ ही 22 से 25 अगस्त के दौरान यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

