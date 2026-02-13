UP IPS Transfer : योगी सरकार ने दो अफसरों का किया तबादला, जानिए किसे कहां भेजा गया?

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश के दो आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। सरकार के तरफ से जारी आदेश के मुताबिक नीलाब्जा चौधरी (IPS 2000) का अपर पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, उप्र, लखनऊ से अपर पुलिस महानिदेशक, उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ व आशुतोष कुमार (IPS 2001) का अपर पुलिस महानिदेशक, उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ से अपर पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, उप्र , लखनऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।