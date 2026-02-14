  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Janta Darshan : सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त फरमान, बोले- गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR

UP Janta Darshan : सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त फरमान, बोले- गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी मामले में जांच के दौरान यदि गलत रिपोर्ट लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाए। हर मामले की निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। किसी भी प्रकरण में लापरवाही या शिथिलता अक्षम्य होगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी मामले में जांच के दौरान यदि गलत रिपोर्ट लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाए। हर मामले की निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। किसी भी प्रकरण में लापरवाही या शिथिलता अक्षम्य होगी।

पढ़ें :- वंदे मातरम विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले- 'भारत माता की जय' से संविधान की नहीं होती शुरुआत...

सीएम योगी ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple) में जनता दर्शन (Janta Darshan) के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए ये निर्देश प्रशासन व पुलिस के अफसरों को दिए। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।

घबराने की नहीं है आवश्यकता

उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे। उन्होंने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

जनता दर्शन (Janta Darshan) में कुछ मामले ऐसे भी आए थे, जिनमें यह शिकायत की गई कि प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगा दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पता लगाकर गलत रिपोर्ट लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद में शिथिलता या लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए।

पढ़ें :- सीएम योगी की सोशल मीडिया कवर इमेज बदली, ब्रह्मोस निर्माण के साथ यूपी को रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब बताने का दिया संदेश

हीलाहवाली पर कार्रवाई तय

जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की हीलाहवाली हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। किसी पीड़ित की समस्या के समाधान में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए।

किसी स्तर पर जानबूझ कर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधिसम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। इस बार भी जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दें।

इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों पर सीएम योगी ने अपना स्नेह बरसाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारा, उन्हें चॉकलेट दी और खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मंदिर की गोशाला में सीएम योगी ने की गोसेवा

पढ़ें :- 15 दिन में नहीं मिला चयन वेतनमान, तो धरना–प्रदर्शन को विवश होगा जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)  की दिनचर्या परंपरागत रही। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। मंदिर की गोशाला में पहुंचकर उन्होंने गोसेवा की। गायों और गोवंश को स्नेहिल भाव से अपने हाथों से गुड़ खिलाया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नौतनवा में पुलवामा शहीदों को नमन, अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने दी श्रद्धांजलि

नौतनवा में पुलवामा शहीदों को नमन, अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने दी...

UP Janta Darshan : सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त फरमान, बोले- गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR

UP Janta Darshan : सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त फरमान, बोले-...

सीएम योगी ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस का क्या उद्घाटन, पुलवामा हमले के जवानों को दी श्रद्धांजलि

सीएम योगी ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस का क्या उद्घाटन, पुलवामा हमले...

UP Board Exam 2026 : यूपी बोर्ड के छात्रों को ऑनलाइन लाइव सेशन में मिला मार्गदर्शन, तनाव छोड़ आत्मविश्वास से दें परीक्षा

UP Board Exam 2026 : यूपी बोर्ड के छात्रों को ऑनलाइन लाइव...

मुलायम सिंह यादव, बोले - अधिवक्ताओं की हत्याओं का सिलसिला बंद हो, वरना आंदोलन होगा तेज

मुलायम सिंह यादव, बोले - अधिवक्ताओं की हत्याओं का सिलसिला बंद हो,...

भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउण्टर हुए...अखिलेश यादव क सरकार पर बड़ा हमला

भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउण्टर हुए...अखिलेश यादव क सरकार पर...