  3. UP News : मेडिकल कॉलेज में तेज धमाके के साथ फटी ऑटोक्लेव मशीन, ऑपरेशन थिएटर हुआ धुआं-धुआं, जांच टीम गठित

यूपी के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (MSASMC) के इमरजेंसी विभाग में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ऑपरेशन थिएटर में लगी ऑटोक्लेव मशीन तेज धमाके (Autoclave Machine Exploded) के साथ फट गई। हादसा दोपहर करीब 12:15 बजे हुआ।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बहराइच। यूपी के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (MSASMC) के इमरजेंसी विभाग में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ऑपरेशन थिएटर में लगी ऑटोक्लेव मशीन तेज धमाके (Autoclave Machine Exploded) के साथ फट गई। हादसा दोपहर करीब 12:15 बजे हुआ। गनीमत रही कि उस समय ओटी में मौजूद नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी बाहर थे। इससे कोई जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में नियमित कार्य चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर में कॉटन और अन्य कपड़ों को रखने के लिए लगाई गई ऑटोक्लेव मशीन (Autoclave Machine) में स्टरलाइज किया जा रहा था। नर्सिंग कर्मचारी मशीन को चालू करके बाहर निकला ही था कि अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही ऑटोक्लेव मशीन फट गई थी। ओटी के भीतर धुआं भर गया।

तेज आवाज सुनते ही आसपास मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी मौके की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर के लिए इमरजेंसी ओटी में कामकाज भी प्रभावित हुआ। हालांकि स्थिति पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंचा। मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमएमएम त्रिपाठी (Dr. MMM Tripathi, Chief Medical Superintendent of the medical college) ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर ऑटोक्लेव मशीन में अधिक भाप (स्टीम) बनने के कारण धमाका होने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई भी कर्मचारी या मरीज चोटिल नहीं हुआ है।

जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी

डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। घटना के कारणों की पड़ताल के लिए एक जांच समिति गठित कर दी गई है, जो यह पता लगाएगी कि मशीन में तकनीकी खराबी थी या संचालन में किसी तरह की लापरवाही हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज (Medical College) में सुरक्षा मानकों और उपकरणों की नियमित जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

