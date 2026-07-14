UP News: अखिलेश-मुलायम की फोटो के साथ लगाई गई विवादित होर्डिंग, सपा नेताओं ने फाड़े पोस्टर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ​विधानसभा चुनाव 2027 में अभी कुछ वक्त बचा हुआ है लेकिन उससे पहले प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है। पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। इन सबके बीच प्रदेश के कई जगहों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित होर्डिंग लगाई गई। जब इस पोस्टर की फोटो और वीडियो वायरल हुई तो सपा नेताओं ने उन्हें फाड़कर हटा दिया। वहीं, इसको लेकर अब प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है।

विवादि होर्डिंग पर ‘दिल में बाबर, मुंह में राम’ सहित कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं। अब इसको लेकर सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वहीं, धौरहारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भी विवादित पोस्टर को फाड़कर जला दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सीतापुर, एक बार फिर पार्टी और नेतृत्व के ख़िलाफ़ अमर्यादित होर्डिंग लगाई गईं। हमारा सभी समाजवादी साथियों से निवेदन है जहां कहीं ऐसी होर्डिंग दिखें उन्हें आग लगा कर जला दें। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह कायराना कृत्य बीजेपी सरकार के इशारे पर उतर प्रदेश का सूचना विभाग कर रहा है।

सीतापुर

एक बार फिर पार्टी और नेतृत्व के ख़िलाफ़ अमर्यादित होर्डिंग लगाई गईं हमारा सभी समाजवादी साथियों से निवेदन है जहाँ कहीं ऐसी होर्डिंग दिखें उन्हें आग लगा कर जला दें.

हमारा स्पष्ट मानना है कि यह कायराना कृत्य बीजेपी सरकार के इशारे पर उतर प्रदेश का सूचना विभाग कर रहा है. pic.twitter.com/hCDAPmyokJ — Anand Bhadauria (@BhadauriyaAnand) July 14, 2026

बता दें कि, बीते दो महीनों में ये तीसरी बार है, जब सपा मुखिया को लेकर विवादित होर्डिंग लगाई गईं। यही नहीं, हाल ही में हैदरगढ़ में कांग्रेस नेता ने मोदी-योगी की फोटो लगी होर्डिंग लखनऊ-सुल्तानपुर पर लगवा दी थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद एपी गौतम के बेटे जयंत गौतम का नाम सामने आया था। इनसे शहर कोतवाली पुलिस ने पूछताछ की थी।