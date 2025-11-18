  1. हिन्दी समाचार
  3. UP News : यूपी में तीन अपर पुलिस अधीक्षकों का तबादला, एक का स्थानांतरण निरस्त

यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को तीन अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिया है। हालांकि, आलोक कुमार जायसवाल का स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया। वो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में तैनात हैं। अरुण कुमार सिंह का स्थानांतरण फतेहगढ़ कर दिया गया है।

By संतोष सिंह 
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को तीन अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिया है। हालांकि, आलोक कुमार जायसवाल का स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया। वो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में तैनात हैं। अरुण कुमार सिंह का स्थानांतरण फतेहगढ़ कर दिया गया है। वह अभी तक पीएसी की 32वीं वाहिनी में उपसेनानायक के पद पर तैनात थे। जितेंद्र कुमार को उपसेनानायक 32वीं वाहिनी, पीएसी लखनऊ में तैनात किया गया है।

