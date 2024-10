UP News : यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब होंगे चुनाव?

UP News : यूपी विधानसभा (UP Assembly) में दस सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Chief Election Officer Navdeep Rinwa) ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर से पहले यूपी विधानसभा उपचुनाव UP (Assembly By-Election) सम्पन्न करा लिए जाएंगे।